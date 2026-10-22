防制新興毒品入侵 教育部長：校園唾液快篩待修法上路

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀、衛福部、法務部等單位，針對校園毒品問題進行專案報告。鄭英耀會前受訪時表示，唾液篩檢較尿液篩檢方便、快速，準確度也相當，教育部已與警政署規畫共同採購方案，待毒品危害防制條例修法通過後，將針對特定學生進行預防性篩檢，及早發現需要協助的學生，提供教育及輔導支持。
因應新興毒品氾濫，教育部在校園毒品篩檢擬新增唾液快篩工具，行政院提出的毒品危害防制條例第33條修正草案，擬增列唾液為特定人員的採驗方式。教育部指出，待修法完成、法源完備後，再推動校園唾液快篩，並規畫將其作為特定人員篩檢的替選方案，並非全面普篩。教育部也透過教師研習及相關宣導，提醒學生避免因好奇而進一步接觸毒品。以去年為例，教育部針對全國高中、高職及技術型高中推動入班宣導，共有5萬多個班級參與，透過班級宣導讓學生認識毒品、學習辨識並遠離毒品。
近期接連發生重大校園安全與學生暴力事件，全國教師工會總聯合會今天與朝野立委召開記者會，呼籲加強跨局處資源整合，並要求全面檢討家庭教育法，課責家長需履行親職，否則「學生出事、家長甩鍋」，老師再有愛心，也撐不起管教的黑洞。
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀、衛福部、法務部等單位，針對校園毒品問題進行專案報告。鄭英耀會前受訪時表示，唾液篩檢較尿液篩檢方便、快速，準確度也相當，教育部已與警政署規畫共同採購方案，待毒品危害防制條例修法通過後，將針對特定學生進行預防性篩檢，及早發現需要協助的學生，提供教育及輔導支持。
有家長近日指控彰化某補習班老師涉以教學圓規不當處罰學生，已報警並提告。彰化縣教育處昨晚表示，已前往調查了解，如有損害兒少...
因應新興毒品氾濫，教育部擬在校園毒品篩檢擬新增唾液快篩工具。會前受訪時，鄭英耀表示，唾液篩檢較尿液篩檢方便、快速，待毒品危害防制條例修法通過後，將推動相關措施；國教盟青年部則呼籲教育部、衛福部、法務部及警政署提出具體改善時程與分工。
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀、衛福部、法務部等單位，針對校園毒品問題進行專案報告。立委認為，教育部傳統反毒宣導方式難吸引青少年，經費執行率與宣導成效仍有檢討空間，呼籲運用青少年喜愛、容易接觸的媒材傳遞反毒資訊。教育部長鄭英耀表示，將檢視現行措施成效，並思考增加體驗式學習，引導學生正能量的發展。
新竹縣議員歐陽霆今議會質詢指出，新竹縣教師除教學外，還得面對評鑑、計畫申請等大量行政工作，偏鄉更有代理教師「招考10次仍無人」窘境，要求縣府行政減量並提出留才誘因。教育局表示，將簡化考評、計畫申請，並增加正式教師缺額、公費生培育。
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