防制新興毒品入侵 教育部長：校園唾液快篩待修法上路

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀、衛福部、法務部等單位，針對校園毒品問題進行專案報告。鄭英耀會前受訪時表示，唾液篩檢較尿液篩檢方便、快速，準確度也相當，教育部已與警政署規畫共同採購方案，待毒品危害防制條例修法通過後，將針對特定學生進行預防性篩檢，及早發現需要協助的學生，提供教育及輔導支持。

因應新興毒品氾濫，教育部在校園毒品篩檢擬新增唾液快篩工具，行政院提出的毒品危害防制條例第33條修正草案，擬增列唾液為特定人員的採驗方式。教育部指出，待修法完成、法源完備後，再推動校園唾液快篩，並規畫將其作為特定人員篩檢的替選方案，並非全面普篩。教育部也透過教師研習及相關宣導，提醒學生避免因好奇而進一步接觸毒品。以去年為例，教育部針對全國高中、高職及技術型高中推動入班宣導，共有5萬多個班級參與，透過班級宣導讓學生認識毒品、學習辨識並遠離毒品。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀（右二）、衛福部次長莊人祥（左一）、法務部等單位，針對校園毒品問題進行專案報告。記者許正宏／攝影

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