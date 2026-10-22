默寫錯遭用圓規打！家長控彰化補習班師涉不當處罰 縣府介入調查

有家長近日指控彰化某補習班老師涉以教學圓規不當處罰學生，已報警並提告。彰化縣教育處昨晚表示，已前往調查了解，如有損害兒少權益將依法開罰。

一名家長近日在社群平台發文表示，兒子因英文默寫有錯，遭補習班數學老師拿教學圓規反覆施打，除帶孩子去醫院驗傷，也到警察局提告惡意傷害，國小與醫院也有通報相關單位。

教育處表示，補習班依規定完成通報，教育處已前往調查了解，針對該補習班僱用人力及人員是否有不適任情事，將依補習及進修教育法相關規定查核後辦理後續及開罰；如有損害兒童及少年權益情事，將另依兒童及少年福利與權益保障法裁罰。警方表示，本案已移送地檢署偵辦。

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