校園唾液快篩待修法上路 國教盟籲明確分工、跨部會訂改善時程

因應新興毒品氾濫，教育部擬在校園毒品篩檢擬新增唾液快篩工具。會前受訪時，鄭英耀表示，唾液篩檢較尿液篩檢方便、快速，待毒品危害防制條例修法通過後，將推動相關措施；國教盟青年部則呼籲教育部、衛福部、法務部及警政署提出具體改善時程與分工。

在校園篩檢方面，行政院提出的毒品危害防制條例第33條修正草案，擬增列唾液為特定人員的採驗方式。教育部書面報告指出，待修法完成、法源完備後，再推動校園唾液快篩，並規劃將其作為特定人員篩檢的替選方案，並非全面普篩。

教育部也列出尿液確認檢驗、通報、春暉輔導及專業轉介等措施，並表示正研議整合校園毒品及電子煙事件處理流程、研訂實務操作指引。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀、衛福部、法務部等單位，針對校園毒品問題進行專案報告。鄭英耀會前受訪時表示，唾液篩檢較尿液篩檢方便、快速，準確度也相當，教育部已與警政署規劃共同採購方案，待毒品危害防制條例修法通過後，將針對特定學生進行預防性篩檢，及早發現需要協助的學生，提供教育及輔導支持。

鄭英耀指出，電子煙形式日益多樣，包括一次性電子煙，外觀也有卡通、珍珠奶茶等造型，甚至以USB形式呈現，增加對青少年的吸引力。教育部已在開學前提醒全國中小學及地方政府，加強教師對電子煙及相關毒品的辨識能力，並讓教師了解如何協助學生遠離菸毒。

鄭英耀說，教育部也透過教師研習及相關宣導，提醒學生避免因好奇而進一步接觸毒品。以去年為例，教育部針對全國高中、高職及技術型高中推動入班宣導，共有5萬多個班級參與，透過班級宣導讓學生認識毒品、學習辨識並遠離毒品。

國教盟青年部提出4項訴求，第一，建立學生安心反映及校外求助機制，明確訂定反映窗口、處理流程及回覆機制，並保障反映者不因提出疑慮受到不當對待；第二，完善查證、通報及篩檢制度，釐清疑似事件、初步篩檢及確認檢驗的法律效果，避免延誤必要通報或在事實未明前認定學生涉毒。

第三，確保心理、醫療及家庭支持落實，教育部應釐清疑似事件、初步篩檢及確認檢驗的法律效果，讓學校依法處理，既不延誤必要通報，也不在事實未明前認定學生涉毒；第四，強化校園線索與毒品溯源查緝的銜接。法務部及警政署應持續強化跨機關合作，並在不揭露個資、不影響偵查的前提下，說明線索受理、跨機關轉介及追查毒品來源的執行成效。

國教盟青年部呼籲教育部、衛福部、法務部及警政署應提出具體的制度改善時程及分工責任，不要讓政策只停留在宣導次數、篩檢數量或通報件數。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

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