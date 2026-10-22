依托咪酯躍校園毒品第2名 教部114年完成5萬班宣導

依托咪酯（Etomidate，俗稱喪屍煙彈）類毒品於113年躍升學生接觸毒品第二名，僅次於K他命。教育部於去年完成5萬班的入班宣導，提升學生辨識風險與拒絕毒品的能力。
教育部今天到立法院教育及文化委員會報告「毒品校園篩檢、毒品滲入校園現況及防制、科技查緝策略暨跨部會輔導戒治機制」，部長鄭英耀指出，新興毒品樣態變化快，依托咪酯已於民國113年起，成為學生接觸毒品第二名，超過大麻、安非他命等。
教育部將毒品及電子煙危害納入健康與體育領域課程，於114年完成5萬多班的入班宣導，宣導率達100%，115年截至9月，也已完成4.8萬多班。
鄭英耀會前接受媒體聯訪表示，電子煙等新興毒品形式一直在變化，有的與卡通結合，甚至外觀像是USB、珍珠奶茶。近年入班宣導時，更強調辨識毒品，「好奇心每個人都有，但在關鍵時刻能不能拒絕、不去接觸。」
因應新興毒品不易即時辨識的特性，教育部研議納入唾液篩檢，提供學校早期風險辨識的快速輔助工具。鄭英耀表示，唾液篩檢較為快速、有效，因此與警政署有聯合採購方案，等毒品危害防制法通過後，就能運用唾篩工具，協助校園預防性、早期辨識涉毒學生。
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因應新興毒品氾濫，教育部擬在校園毒品篩檢擬新增唾液快篩工具。會前受訪時，鄭英耀表示，唾液篩檢較尿液篩檢方便、快速，待毒品危害防制條例修法通過後，將推動相關措施；國教盟青年部則呼籲教育部、衛福部、法務部及警政署提出具體改善時程與分工。
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