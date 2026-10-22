媽祖也愛LV？ 台史博、故宮接力推特展 奧運戰袍亮相

在台灣，媽祖不只是信仰，更與人們的日常生活息息相關。國立台灣歷史博物館（台史博）「萬相天后：台灣媽祖信仰文化特展」上周開展，故宮也將在明年推出「天后很忙：文獻中的媽祖足跡」特展。這兩個展覽不只展覽與媽祖有關的歷史文獻，更展出媽祖信仰融入台灣人日常的文物，看見媽祖信仰背後的人性，以及與台灣歷史、社會及生活文化的深刻連結。

台史博「萬相天后」展覽集結荷蘭國家博物館等海內外機構珍藏、以及全台十多家媽祖宮廟重要文物。重點展品包括首次從荷蘭來台展出的七幅清代「媽祖聖蹟圖」、北港朝天宮「二代祖媽轎」與儀仗，以及祀典大天后宮「鎮殿媽銀質七寶神笏」等。

「萬相天后」除了展出展現「神性」的祭儀文物，也有洋溢人間煙火氣的展品。媽祖也愛LV？一組由台南開基天后祖廟提供的「萬曆媽袖珍LV精品組」—包括項鍊、耳環、絲巾和小包，都有LV的標誌，令人嘖嘖稱奇。原來台南開基天后祖廟萬曆媽副駕曾託夢信徒表示想要LV，廟方擲筊請示媽祖後，決定為天后添購LV行頭，但多數時間鎖在保險箱，媽祖出巡時再穿戴。台南開基天后祖廟萬曆媽副駕從此贏得「時尚女神」、「LV媽祖」的封號。

展中還有還有2024巴黎文化奧運期間，「魯保羅變裝皇后秀」首位台籍冠軍妮妃雅在台灣館舞台上穿著的媽祖套裝。此一媽祖裝的袍子、頭冠深具巧思，融入台灣的神話傳說與物種的圖騰符號。比方袍子正面有兩隻大鯨魚，因為台灣叫「鯤島」，鯤就是鯨魚。

故宮明年也將推出「天后很忙：文獻中的媽祖足跡」特展。根據故宮公布的明年施政計畫，展覽將透過故宮所藏的清宮檔案文獻與古籍中有關於媽祖事蹟的記載，搭配台博館、國立台灣圖書館等單位相關文物，嘗試以世界各方不同人群交流與互動的視野，來回顧近千年來媽祖信仰的發展，及其與當代大眾社會生活的關聯。

台史博「萬相天后：台灣媽祖信仰文化特展」展覽獲得台灣各地宮廟支持，讓各地重要信仰文物齊聚一堂。圖為北港朝天宮「二代祖媽轎」。圖／台史博提供

台史博「萬相天后：台灣媽祖信仰文化特展」展出2024年巴黎文化奧運時，妮妃雅所穿著的媽祖套裝。記者陳宛茜／攝影

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