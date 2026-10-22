天后很忙！台史博、故宮推媽祖特展

在台灣，媽祖不只是信仰，更與人們的日常生活息息相關。國立台灣歷史博物館(台史博)「萬相天后：台灣媽祖信仰文化特展」上周開展，故宮也將在明年推出「天后很忙：文獻中的媽祖足跡」特展。兩檔展覽除了呈現與媽祖有關的歷史文獻，更展出媽祖信仰融入台灣人日常的文物。
媽祖聖蹟圖 從荷蘭來台
台史博「萬相天后」展覽集結荷蘭國家博物館等海內外機構珍藏，以及全台十多家媽祖宮廟重要文物。重點展品包括首次從荷蘭來台展出的七幅清代「媽祖聖蹟圖」、北港朝天宮「二代祖媽轎」與儀仗，以及祀典大天后宮「鎮殿媽銀質七寶神笏」等。其中一組由台南開基天后祖廟提供的「萬曆媽袖珍ＬＶ精品組」，包括項鍊、耳環、絲巾和小包，都有ＬＶ的標誌，令人嘖嘖稱奇。
萬曆媽副駕 託夢想要ＬＶ
原來台南開基天后祖廟萬曆媽副駕曾託夢信徒表示想要ＬＶ，廟方擲筊請示媽祖後，決定為天后添購ＬＶ行頭，但多數時間都鎖在保險箱，媽祖出巡時再穿戴。萬曆媽副駕從此贏得了「時尚女神」、「ＬＶ媽祖」的封號。
展中還有二○二四年巴黎文化奧運期間，「魯保羅變裝皇后秀」首位台籍冠軍妮妃雅在台灣館舞台上穿著的媽祖套裝。
故宮明年也將推出「天后很忙：文獻中的媽祖足跡」特展，透過故宮所藏的清宮檔案文獻與古籍中有關於媽祖事蹟的記載，搭配台博館、國立台灣圖書館等單位相關文物，回顧近千年來媽祖信仰的發展，及其與當代大眾社會生活的關聯。
近年校園推動普特融合教育，「校校有特生」、「班班有特生」已成為教育現場常態，卻也衍生不少校園衝突。台灣教育產業工會等九大教師工會呼籲，將「特教助理員」納入學校常態編制；全國教育產業總工會則呼籲落實「酌減制度」，避免讓教師長期處於滿班、高輔導需求、疲於奔命的教學環境。
在台灣，媽祖不只是信仰，更與人們的日常生活息息相關。國立台灣歷史博物館（台史博）「萬相天后：台灣媽祖信仰文化特展」上周開展，故宮也將在明年推出「天后很忙：文獻中的媽祖足跡」特展。這兩個展覽不只展覽與媽祖有關的歷史文獻，更展出媽祖信仰融入台灣人日常的文物，看見媽祖信仰背後的人性，以及與台灣歷史、社會及生活文化的深刻連結。
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在台灣，媽祖不只是信仰，更與人們的日常生活息息相關。國立台灣歷史博物館(台史博)「萬相天后：台灣媽祖信仰文化特展」上周開展，故宮也將在明年推出「天后很忙：文獻中的媽祖足跡」特展。兩檔展覽除了呈現與媽祖有關的歷史文獻，更展出媽祖信仰融入台灣人日常的文物。
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