清大校長爭議 教授批校方危機處理堪憂

清大校長高為元帶職赴美覓職爭議持續延燒，學校前天開校務會議，卻因人數不足流會。清大特聘教授周卓煇在臉書發文，指「帶職覓職」事件延燒一季，主角遲遲不退場，配角輪番上陣，觀眾苦等的結局，竟是校務會議討論近五小時，表決前才因人數不足流會，「校方危機處理能力堪憂。」
周卓煇說，清大校長帶職赴美覓職風波，從夏天燒到秋天，真是很不堪的校園版連續劇。一所頂尖大學的危機處理，最終解方難道是「人先走光，問題自然消失」？
周卓煇指出，程序固然重要，但一場早已排定、全校乃至全國矚目的重大事件，竟到表決前才發現「人不夠」，這種議事準備，恐怕連學生社團的臨時會都不好意思採用。
周卓煇說，若議案臨場才被認定為「重大」，導致出席門檻不足而流會，究竟是程序設計失靈，還是危機管理失控？無論哪一種，傷害的都是清華大學形象。爭議延燒多月，校長道歉了、院士連署了、校友關心了，校方卻始終端不出一套令人信服的調查與時間表。
他說，這不是「書生治校」，而是「書生治校，見笑了」。大學治理最怕的不是犯錯，而是把錯誤包裝成程序；最怕的不是沒有答案，而是用流會代替回答。校方若真想重建信任，趕緊加開會議，會議前請先點名；先補足人數，再談誠信。
據了解，前天議題討論一是高為元的行為是否對清大構成傷害，二是否影響清大募款，會中激烈討論近五個小時，不過實際進入表決時已傍晚六時許，與會的教職員工陸續離席，最終因人數不足流會。校方表示，將盡速加開會議審議。
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普特融合成常態，特教師資招募、行政負擔及人力支援備受關注。教育部政務次長張廖萬堅表示，現階段應優先推動特教助理員專職化、聘足人力，預計至二○二七年專聘、月薪制特教助理員將增至一六○○名，並研議推動特殊教育學生個別化教育計畫（ＩＥＰ）數位化，減輕教師行政負擔。
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