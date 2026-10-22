行政減負 教部：特教助理增至1600人

普特融合成常態，特教師資招募、行政負擔及人力支援備受關注。教育部政務次長張廖萬堅表示，現階段應優先推動特教助理員專職化、聘足人力，預計至二○二七年專聘、月薪制特教助理員將增至一六○○名，並研議推動特殊教育學生個別化教育計畫（ＩＥＰ）數位化，減輕教師行政負擔。
立法院教委會昨邀教育部針對普特融合教育政策進行專案報告，多名立委關心特教人力短缺問題。立委郭昱晴說，目前特教教師招募不易，各縣市陸續出現招考缺額，不能只關注招募困難，也應檢視教師工作量、行政壓力及現場支援是否充足，才能吸引人才投入並留住優秀教師。
葛如鈞則關心特殊教育學生個別化教育計畫（ＩＥＰ）數位化進度，盼減輕教師行政負擔。他指出，特殊教育學生均須訂定ＩＥＰ，教師須處理資料掃描、登打等工作，增加行政負擔，若能建置數位平台，可望減輕教師文書工作。
張廖萬堅說，一一三至一一六學年度，分四年增置一六○○名月薪制特教學生助理員，是否正式編制可討論，並預計一一七學年度達成高中一比十五、國中一比八、國小一比十的資源班及巡迴輔導班師生比目標。
至於ＩＥＰ數位化，張廖萬堅說，相關指引已接近完成，後續將研議導入數位協作及平台建置，並盡速推動，來減輕教師的文書負擔。
國教署長彭富源表示，預計兩個月內完成盤點學校校內行政業務等相關工作，並配合近期行政減量分區座談會，與地方政府協作，提早確認正式教師缺額，預計年底前完成相關盤點，再提出具體方案。
職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時增加自己對企業的價值，人生的目標！臺大「管理碩士學分班」及「法律學分班」招生中，您絕不能再錯過！
臺大「管理碩士學分班」課程規劃從管理公司的哲學到實務經營的策略，由臺大EMBA師資親授，透過24學分完整學習管理知識，內容深入淺出、務實、精要而不繁瑣，讓所學能馬上銜接職場，而非單純理論教學。該班程已開始受理報名，115年10月29日前報名享最佳優惠(免報名費、免預修課程費，價值4800元)，116年1月14日報名截止。115年12月15日(二)晚上七點課程說明會同步報名中，歡迎參加瞭解更多資訊。
臺大「法律學分班」結合臺大法律學院頂尖師資，在這法治的時代以時事、案件分析等方式探討法條概念，讓沒有法律背景者亦能理解法學之精神與脈絡，並將課堂上所學的法律知識應用處理工作及日常生活面臨的問題。該班程報名日期自即日起至115年11月30日止，11月10日前報名享報名費優惠。11月5日(四)晚上七點的課程說明會同步報名中，歡迎參加瞭解更多資訊。
臺大進修推廣學院表示，開辦課程除了有優良的師資外，更考量學習者可以選擇最適合自己的學習方式上課，「
近年校園推動普特融合教育，「校校有特生」、「班班有特生」已成為教育現場常態，卻也衍生不少校園衝突。台灣教育產業工會等九大教師工會呼籲，將「特教助理員」納入學校常態編制；全國教育產業總工會則呼籲落實「酌減制度」，避免讓教師長期處於滿班、高輔導需求、疲於奔命的教學環境。
根據教育部最新統計，一一三學年度，高中以下身心障礙學生近十四點五萬人，其中學習障礙、自閉症及情緒行為障礙等三類，合計八萬二○七二人，較十年前增加約一成，不過有部分家長對特殊教育需求缺乏認識，認為孩子沒有問題，因此拒絕接受鑑定，影響學校申請相關資源。
普特融合成常態，特教師資招募、行政負擔及人力支援備受關注。教育部政務次長張廖萬堅表示，現階段應優先推動特教助理員專職化、聘足人力，預計至二○二七年專聘、月薪制特教助理員將增至一六○○名，並研議推動特殊教育學生個別化教育計畫（ＩＥＰ）數位化，減輕教師行政負擔。
清大校長高為元帶職赴美覓職爭議持續延燒，學校前天開校務會議，卻因人數不足流會。清大特聘教授周卓煇在臉書發文，指「帶職覓職」事件延燒一季，主角遲遲不退場，配角輪番上陣，觀眾苦等的結局，竟是校務會議討論近五小時，表決前才因人數不足流會，「校方危機處理能力堪憂。」
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。