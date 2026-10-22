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全國9千特教疑似生 部分家長拒鑑定卡關
根據教育部最新統計，一一三學年度，高中以下身心障礙學生近十四點五萬人，其中學習障礙、自閉症及情緒行為障礙等三類，合計八萬二○七二人，較十年前增加約一成，不過有部分家長對特殊教育需求缺乏認識，認為孩子沒有問題，因此拒絕接受鑑定，影響學校申請相關資源。
教育部國教署長彭富源表示，各教育階段尚未完成鑑定的「疑似生」約九千人，教育部已與各縣市開會，針對疑似生較多的縣市，要求加速鑑定作業，確認學生需求後，盡速提供所需資源。
立委林宜瑾指出，部分家長缺乏特教認知，拒絕孩子接受鑑定，加上疑似生服務規範不明、各縣市資源不一，導致教師難以申請特教助理員、訂定個別化教育計畫，學生也難以取得正式特教服務。
赤子心教育基金會董事長林玲華表示，許多注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）孩子在學校出現學習、行為或適應困難時，容易被誤解為不努力、不守規矩，甚至被貼上標籤。
林玲華表示，鑑定到完成評估存在等待期，但孩子需要的協助不能等到鑑定完成才開始，學校應依需求及早提供教學調整、班級支持與家長諮詢，主管機關也應補足專業人力，避免讓教師獨自承擔。
台灣青少年神經多樣性行動協會理事長、亞東醫院兒少神經多樣性共照中心主任醫師甄瑞興說，許多孩子在學習、溝通、情緒調節及生活適應上遇到的困難，不一定能從外表直接察覺，有時被稱為「隱形障礙」。
國教盟強調，根據衛福部統計，疑似發展遲緩兒童年度通報個案數，從二○一五年的二萬六五八人，增至二○二五年的四萬五八九二人，增幅約百分之一二二點二。呼籲教育部會同衛福部及地方政府，說明接受早期療育的孩子進入幼兒園、國小時，由誰協調教育支持，讓尚未完成鑑定的家庭知道可以向誰諮詢。
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