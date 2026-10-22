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衝突頻傳 普特融合 教團籲「別讓老師疲於奔命」

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
教育部次長張廖萬堅（右）昨日出席立法院教育及文化委員會，針對「普特融合教育」進行專案報告。記者蘇健忠／攝影
教育部次長張廖萬堅（右）昨日出席立法院教育及文化委員會，針對「普特融合教育」進行專案報告。記者蘇健忠／攝影

近年校園推動普特融合教育，「校校有特生」、「班班有特生」已成為教育現場常態，卻也衍生不少校園衝突。台灣教育產業工會等九大教師工會呼籲，將「特教助理員」納入學校常態編制；全國教育產業總工會則呼籲落實「酌減制度」，避免讓教師長期處於滿班、高輔導需求、疲於奔命的教學環境。

立法院教育及文化委員會昨邀教育部針對普特融合教育政策進行專案報告。立委葉元之提到，台北市一名特教生在校持續出現行為問題，四年間累計一○九次校安通報，造成其他學生及教師受傷，班上其他家長曾提出，將學生轉至特教中心，或採取其他方式，讓其他學生能正常上課，但該生家長不同意。最後，有廿四名學生的家長提出，若學校無法讓該名特教生抽離原班，將讓孩子集體轉班，到別班上課。

「要融合，結果把其他學生趕跑了。」葉元之說，融合教育的目的是讓特教生與一般學生共同學習、減少歧視，並協助特教生未來融入社會。然而，若未針對特殊行為狀況提出適當處理方式，不僅無法達到融合教育的目的，也可能影響其他學生正常上課。

立委陳秀寳則建議教師、學生助理員及課後照顧人員接受專業訓練，並為缺乏口語表達能力的學生建立安全監督及通報機制。

台灣教育產業工會表示，目前特教助理員待遇分為月薪、時薪，薪資來源及適用對象也因補助計畫而異，影響學校人力配置，主張納入學校常態編制。

台灣教育產業工會還提到，鑑評工作攸關學生取得特教資源與服務，國教署雖在近幾年補助了一百名專職鑑評人員，但平均每一千五百名特教生才配置一名人力，呼籲政府應建立完整的專職鑑評制度，避免長期由特教教師兼任，盡速落實特教班師生比規定。

全國教育產業總工會表示，依照現行規定，得就「每安置一名」身心障礙學生，酌減班級人數一至三人，然而實務上，學校常因新生編班完成後，學生才取得特教身分，即使鑑輔會核准減人，也難以重新編班，形成「核定減生、實際未減」的困境。有些班級甚至達到五、六人特殊生及疑似生。

全國教育產業總工會為此也呼籲教育部，應要求各縣市主管機關在鑑定作業與新生編班的銜接機制，增加鑑定會議次數，並建立學期中彈性調整及疑似特殊需求學生先行支持制度，不能讓酌減制度流於紙上作業。

對此，教育部表示正與地方政府及學校研擬「特殊教育學生情緒行為問題處理參考指引」，預計本周發布。指引內容包括增加特教助理員人力、增聘校安人力，以及增設情緒行為支持空間等，讓其他學生能安心上課。

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