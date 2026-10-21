普特融合 教師工作負荷重…全教產籲教育部正視制度落差

立法院教育及文化委員會今天針對普特融合教育政策進行檢討。全國教育產業總工會表示，隨著《特殊教育法》修正，越來越多特殊教育學生及疑似生進入普通班，但導師負擔沉重、家長拒絕鑑定、鑑定時程落差、特教助理員申請門檻高、人力不足及薪資偏低等問題仍待解決。教育部要求學校落實融合教育，卻未同步要求地方政府減少導師授課時數、酌減班級人數及補足特教助理員人力，導致教師工作負荷持續增加，呼籲教育部正視制度落差。

全教產指出，依《特殊教育法》及相關辦法，經鑑輔會評估，每安置一名身心障礙學生，可酌減班級人數一至三人，但實務上受班級總數、校舍空間及鑑定時程影響，常出現「核定減生、實際未減」的情況，部分班級甚至有五至六名特殊生及疑似生，增加班級經營難度。

根據教育部113年度校園安全及災害事件分析報告指出，學生暴力事件與偏差行為通報中，國小有1萬1657件、2萬6203人次，國中有8633件、1萬7466人次，高級中等學校則有8377件、1萬4319人次。全教產表示，部分學生的學習或情緒行為問題在就學後才逐漸顯現，加上鑑定缺乏彈性、跨單位協調不足及補助經費延宕，導致教師負擔加重。

全教產指出，普通班導師除教學及班級經營，還須參與個別化教育計畫（IEP）、情緒行為輔導、親師溝通及跨專業合作；資源班教師也須負責教學、個案管理及普通班諮詢。因此要求教育部檢討資源班師生比，依學生需求配置特教教師及助理人力，並為情緒行為支持需求較高的學生提供穩定、足額的月薪制助理人員。

全教產也呼籲，教育部應明確規範家長配合教學措施、班級規定及參與個案會議的責任，並建立處理不合理投訴及家長未盡責任的配套機制。

在減授課方面，全教產要求各縣市重新檢討導師授課節數，推動國中小及完全中學導師每周減授一節；對安置特殊教育學生或有明確特殊支持需求的班級，應視實際負荷再減授二節，並補足師資及課務經費。

全教產也要求教育部訂定全國一致的基本支持原則，增加鑑定會議次數，建立學期中彈性調整及疑似特殊需求學生先行支持制度。若無法酌減班級人數，應提供相應的授課減量及特教助理員支援，「不能讓酌減制度流於紙上作業」，並督導地方政府落實相關措施。

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