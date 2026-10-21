台灣當代藝術團隊豪華朗機工芬蘭奧盧展出6件作品 「介面」為核心概念

台灣當代藝術團隊豪華朗機工（LuxuryLogico）參與「2026奧盧歐洲文化之都」（Oulu2026）的展覽《INTER-FACE:ing LuxuryLogico》，10月15日在芬蘭奧盧（Oulu）的AaltoSiilo正式開幕，六件作品包括三件實體裝置與三件沉浸式虛擬實境作品。展覽以「介面」作為核心概念，重新思考人與技術、身體與環境、建築與歷史，以及台灣與芬蘭各自面對的鄰國之間不斷變動的關係。
策展人Shuchen Wang指出，介面不僅是螢幕或科技裝置，也可以是身體、建築，以及不同文化與歷史相遇的場所。展名中刻意保留的「-ing」，正是為了強調這些關係並非固定完成，而是在接觸、感知與互動中持續生成。
展覽為 AaltoSiilo場域創作的新作《The Past Is a Foreign Country》，Shuchen Wang說，從芬蘭北部森林、松焦油生產及其與世界史的關聯為出發點，重新探問自然資源、勞動、記憶與跨地域經濟之間的關係，並融入 Sontag Shogun 與芬蘭藝術家Lau Nau的音樂創作。
奧盧文化基金會執行長Piia Rantala-Korhonen開幕致詞指出，台灣文化對許多芬蘭人而言仍相對陌生，但兩地在歷史上具有某種相似的命運感，台灣與芬蘭都曾長期生活在強大鄰國的陰影之下。 她特別提及台灣作家楊双子的小說《臺灣漫遊錄》，認為作品中受到殖民歷史與權力關係影響的人際互動，也提供理解這種歷史處境的切入點，並向現場觀眾推薦這部小說。
Piia也指出，展覽所探討的議題與奧盧地區正在發生的科技與環境爭議密切相關。 隨著人工智慧快速發展，運算能力、能源需求與實體基礎設施持續擴張。她以Google規畫於奧盧附近Muhos興建資料中心所引發的地方爭議為例，談及科技開發與自然保護之間的緊張關係， 並在致詞中對相關森林砍伐問題提出批評。
她強調這類藝術展覽的重要性，正在於促使社會重新思考正向發展與對自然資源的殖民式剝削之間，界線究竟在哪裡？
這項展覽至25日，展覽Oulu2026歐洲文化之都官方節目之一，並獲台灣文化部黑潮贊助支持。
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近年校園推動普特融合，「校校有特生」、「班班有特生」已成為教育現場常態，卻也衍生不少師生、生生衝突。立法院教育及文化委員會今天針對普特融合教育政策進行檢討報告，立委葉元之提到，台北市一名特教生四年間累計109次校安通報，造成師生受傷，甚至有24名學生家長揚言讓孩子集體抽離原班上課。教育部表示，正研擬處理指引，將從增加特教助理員、增聘2000名校安人力及增設情緒行為支持空間三方向著手。
多數幼兒園所聘用1名護理人員，須承擔幼兒傷病處理、預防保健、疫苗接種等重任，教育部預告新制，擬為公幼學士學歷教保員及護理師調薪，然而，調薪後教保員及護理師每月薪資差額達3640元，護理師薪資較低、僅4萬5160元，且未比照教保員提供身心調適假。護師公會全聯會指出，已向教育部提出建議，公幼護師薪資應比照教保員，並明文納入身心調適假、職務代理等資源。
立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告，九大教師工會呼籲，政府應將特教助理員納入學校正式編制、推動鑑定評估專職化、補足師資並調整待遇。教育部政務次長張廖萬堅表示，現階段應優先推動特教助理員專職化、聘足人力，預計今年再增聘400人，未來專聘、月薪制特教助理員將增至1600人。
近年校園推動「普特融合」，特殊生與一般學生在同班級學習已成常態，教學與人力支持是否到位？立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告。國教署長彭富源表示，各教育階段尚未完成鑑定的「疑似生」約9000人，教育部將持續協助加速鑑定、提供所需資源，並增置特教學生助理員；國教盟則要求教育部公開人力核定及實際到位情形。
台灣當代藝術團隊豪華朗機工（LuxuryLogico）參與「2026奧盧歐洲文化之都」（Oulu2026）的展覽《INTER-FACE:ing LuxuryLogico》，10月15日在芬蘭奧盧（Oulu）的AaltoSiilo正式開幕，六件作品包括三件實體裝置與三件沉浸式虛擬實境作品。展覽以「介面」作為核心概念，重新思考人與技術、身體與環境、建築與歷史，以及台灣與芬蘭各自面對的鄰國之間不斷變動的關係。
嘉義市每天產生廚餘量不容小覷，市議員上午質詢，嘉市國中小學校每日廚餘量約2.3公噸，不少學校不允許學生在校內倒廚餘，導致剩菜剩飯留在餐盒中，直到傍晚甚至晚間返家後才能清理，不僅異味難聞，也衍生衛生問題，建議市府跨局處研議補助學校、家庭及餐飲業購置廚餘機，從源頭減少廚餘量。環保局長孫意惇表示會與教育處研議改善。
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