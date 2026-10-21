台灣當代藝術團隊豪華朗機工芬蘭奧盧展出6件作品 「介面」為核心概念

台灣當代藝術團隊豪華朗機工（LuxuryLogico）參與「2026奧盧歐洲文化之都」（Oulu2026）的展覽《INTER-FACE:ing LuxuryLogico》，10月15日在芬蘭奧盧（Oulu）的AaltoSiilo正式開幕，六件作品包括三件實體裝置與三件沉浸式虛擬實境作品。展覽以「介面」作為核心概念，重新思考人與技術、身體與環境、建築與歷史，以及台灣與芬蘭各自面對的鄰國之間不斷變動的關係。

策展人Shuchen Wang指出，介面不僅是螢幕或科技裝置，也可以是身體、建築，以及不同文化與歷史相遇的場所。展名中刻意保留的「-ing」，正是為了強調這些關係並非固定完成，而是在接觸、感知與互動中持續生成。

展覽為 AaltoSiilo場域創作的新作《The Past Is a Foreign Country》，Shuchen Wang說，從芬蘭北部森林、松焦油生產及其與世界史的關聯為出發點，重新探問自然資源、勞動、記憶與跨地域經濟之間的關係，並融入 Sontag Shogun 與芬蘭藝術家Lau Nau的音樂創作。

奧盧文化基金會執行長Piia Rantala-Korhonen開幕致詞指出，台灣文化對許多芬蘭人而言仍相對陌生，但兩地在歷史上具有某種相似的命運感，台灣與芬蘭都曾長期生活在強大鄰國的陰影之下。 她特別提及台灣作家楊双子的小說《臺灣漫遊錄》，認為作品中受到殖民歷史與權力關係影響的人際互動，也提供理解這種歷史處境的切入點，並向現場觀眾推薦這部小說。

Piia也指出，展覽所探討的議題與奧盧地區正在發生的科技與環境爭議密切相關。 隨著人工智慧快速發展，運算能力、能源需求與實體基礎設施持續擴張。她以Google規畫於奧盧附近Muhos興建資料中心所引發的地方爭議為例，談及科技開發與自然保護之間的緊張關係， 並在致詞中對相關森林砍伐問題提出批評。

她強調這類藝術展覽的重要性，正在於促使社會重新思考正向發展與對自然資源的殖民式剝削之間，界線究竟在哪裡？

這項展覽至25日，展覽Oulu2026歐洲文化之都官方節目之一，並獲台灣文化部黑潮贊助支持。

豪華朗機工展出6件作品 ，「介面」為核心概念。圖／豪華朗機工提供

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