臺大「管理碩士學分班、法律學分班」招生中，說明會同步報名中

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臺大「法律學分班」結合臺大法律學院頂尖師資，在這法治的時代以時事、案件分析等方式探討法條概念，讓沒有法律背景者亦能理解法學之精神與脈絡，並將課堂上所學的法律知識應用處理工作及日常生活面臨的問題。該班程報名日期自即日起至115年11月30日止，11月10日前報名享報名費優惠。11月5日(四)晚上七點的課程說明會同步報名中，歡迎參加瞭解更多資訊。
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ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。
立法院教育及文化委員會今天針對普特融合教育政策進行檢討。全國教育產業總工會表示，隨著《特殊教育法》修正，越來越多特殊教育學生及疑似生進入普通班，但導師負擔沉重、家長拒絕鑑定、鑑定時程落差、特教助理員申請門檻高、人力不足及薪資偏低等問題仍待解決。教育部要求學校落實融合教育，卻未同步要求地方政府減少導師授課時數、酌減班級人數及補足特教助理員人力，導致教師工作負荷持續增加，呼籲教育部正視制度落差。
近年校園推動普特融合，「校校有特生」、「班班有特生」已成為教育現場常態，卻也衍生不少師生、生生衝突。立法院教育及文化委員會今天針對普特融合教育政策進行檢討報告，立委葉元之提到，台北市一名特教生四年間累計109次校安通報，造成師生受傷，甚至有24名學生家長揚言讓孩子集體抽離原班上課。教育部表示，正研擬處理指引，將從增加特教助理員、增聘2000名校安人力及增設情緒行為支持空間三方向著手。
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近年校園推動普特融合教育，「校校有特生」、「班班有特生」已成為教育現場常態，卻也衍生不少校園衝突。台灣教育產業工會等九大教師工會呼籲，將「特教助理員」納入學校常態編制；全國教育產業總工會則呼籲落實「酌減制度」，避免讓教師長期處於滿班、高輔導需求、疲於奔命的教學環境。
根據教育部最新統計，一一三學年度，高中以下身心障礙學生近十四點五萬人，其中學習障礙、自閉症及情緒行為障礙等三類，合計八萬二○七二人，較十年前增加約一成，不過有部分家長對特殊教育需求缺乏認識，認為孩子沒有問題，因此拒絕接受鑑定，影響學校申請相關資源。
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