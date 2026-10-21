台中特教生遭捆綁座椅 國教盟籲加強教師專業支持

台中市某國小集中式特教班學生，日前遭教師綑綁在椅子上多處瘀挫傷，台中市政府已啟動調查，並調整3名涉案人員職務。國教行動聯盟今天呼籲，應檢視教師的專業支持是否足夠。

人本基金會中部辦公室20日陪同家長在台中市議會民進黨團辦公室召開記者會，指家長目擊就特教班的孩子遭綑綁在椅子上，醫師診斷發現有前胸挫傷、雙上肢多處瘀挫傷、雙下肢瘀傷及下巴瘀傷等傷勢。家長在第一時間報警，台中市教育局獲報後立即督促校方依法調查，並調整3名涉案人員職務，避免接觸相關學生。

國教行動聯盟今天發布新聞稿指出，個案責任應依法釐清，但這也提醒政府，特教支持不能只看人力配置，更要檢視教師與助理人員的專業培訓、正向行為支持、危機處理及行政督導。保障學生安全與支持教師專業必須同步落實，不能讓孩子承擔制度支持不足的風險。

國教盟理事長王瀚陽呼籲教育部盤點既有計畫、指引、 示例與成效指標進度，並提出改善時程，「制度的每一項缺口，都要有人負責並提出期限。」

教育部今天到立法院教育及文化委員會專案報告「我國普特融合教育政策推動與教育現場支持體系之檢討」，多名朝野立委質詢時，都問及台中市國小集中式特教班發生的案例。

教育部次長張廖萬堅表示，有關人力不足的部分，教育部自113至116學年度每年增置400名月薪制特教學生助理員，合計1600人，目前已增置800人，未來2學年度再增加800人，朝專職化方向推動。

教育部也會持續強化教師現場處遇能力，提升教師正向行為支持、情緒行為預防及介入等專業知能。張廖萬堅提到，已制定「特殊教育學生情緒行為問題教學現場處遇參考指引」，預計這週就會發布，讓學校、教師有所依循。

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