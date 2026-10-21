普特融合衍生校園衝突 24名家長揚言集體離班…教育部擬指引提3方向

近年校園推動普特融合，「校校有特生」、「班班有特生」已成為教育現場常態，卻也衍生不少師生、生生衝突。立法院教育及文化委員會今天針對普特融合教育政策進行檢討報告，立委葉元之提到，台北市一名特教生四年間累計109次校安通報，造成師生受傷，甚至有24名學生家長揚言讓孩子集體抽離原班上課。教育部表示，正研擬處理指引，將從增加特教助理員、增聘2000名校安人力及增設情緒行為支持空間三方向著手。

葉元之表示，台北市一名特教生在校持續出現行為問題，四年間累計109次校安通報，造成其他學生及教師受傷，班上其他家長曾提出，將學生轉至特教中心，或採取其他方式，讓其他學生能正常上課，但該生家長不同意。最後，有24名學生的家長提出，若學校無法讓該名特教生抽離原班，以後發生類似情況，就讓孩子集體轉到別班上課，「要融合，結果把其他學生趕跑了」。

葉元之說，融合教育的目的是讓特教生與一般學生共同學習、減少歧視，並協助特教生未來融入社會。然而，若未針對特殊行為狀況提出適當處理方式，不僅無法達到融合教育的目的，也可能影響其他學生正常上課。

對於特教生在校出現行為問題如何因應？教育部政務次長張廖萬堅表示，目前正與地方政府及學校研擬特殊教育學生情緒及行為問題處理指引。國教署長彭富源指出，指引內容有三大方向，包括增加特教助理員人力、增聘2000名校安人力，以及增設情緒行為支持空間，協助學生獲得適當安置與處理，讓其他學生能安心上課。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

特教 教育部 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往