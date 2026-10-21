普特融合衍生校園衝突 24名家長揚言集體離班…教育部擬指引提3方向

近年校園推動普特融合，「校校有特生」、「班班有特生」已成為教育現場常態，卻也衍生不少師生、生生衝突。立法院教育及文化委員會今天針對普特融合教育政策進行檢討報告，立委葉元之提到，台北市一名特教生四年間累計109次校安通報，造成師生受傷，甚至有24名學生家長揚言讓孩子集體抽離原班上課。教育部表示，正研擬處理指引，將從增加特教助理員、增聘2000名校安人力及增設情緒行為支持空間三方向著手。
葉元之表示，台北市一名特教生在校持續出現行為問題，四年間累計109次校安通報，造成其他學生及教師受傷，班上其他家長曾提出，將學生轉至特教中心，或採取其他方式，讓其他學生能正常上課，但該生家長不同意。最後，有24名學生的家長提出，若學校無法讓該名特教生抽離原班，以後發生類似情況，就讓孩子集體轉到別班上課，「要融合，結果把其他學生趕跑了」。
葉元之說，融合教育的目的是讓特教生與一般學生共同學習、減少歧視，並協助特教生未來融入社會。然而，若未針對特殊行為狀況提出適當處理方式，不僅無法達到融合教育的目的，也可能影響其他學生正常上課。
對於特教生在校出現行為問題如何因應？教育部政務次長張廖萬堅表示，目前正與地方政府及學校研擬特殊教育學生情緒及行為問題處理指引。國教署長彭富源指出，指引內容有三大方向，包括增加特教助理員人力、增聘2000名校安人力，以及增設情緒行為支持空間，協助學生獲得適當安置與處理，讓其他學生能安心上課。
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近年校園推動普特融合，「校校有特生」、「班班有特生」已成為教育現場常態，卻也衍生不少師生、生生衝突。立法院教育及文化委員會今天針對普特融合教育政策進行檢討報告，立委葉元之提到，台北市一名特教生四年間累計109次校安通報，造成師生受傷，甚至有24名學生家長揚言讓孩子集體抽離原班上課。教育部表示，正研擬處理指引，將從增加特教助理員、增聘2000名校安人力及增設情緒行為支持空間三方向著手。
多數幼兒園所聘用1名護理人員，須承擔幼兒傷病處理、預防保健、疫苗接種等重任，教育部預告新制，擬為公幼學士學歷教保員及護理師調薪，然而，調薪後教保員及護理師每月薪資差額達3640元，護理師薪資較低、僅4萬5160元，且未比照教保員提供身心調適假。護師公會全聯會指出，已向教育部提出建議，公幼護師薪資應比照教保員，並明文納入身心調適假、職務代理等資源。
立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告，九大教師工會呼籲，政府應將特教助理員納入學校正式編制、推動鑑定評估專職化、補足師資並調整待遇。教育部政務次長張廖萬堅表示，現階段應優先推動特教助理員專職化、聘足人力，預計今年再增聘400人，未來專聘、月薪制特教助理員將增至1600人。
近年校園推動「普特融合」，特殊生與一般學生在同班級學習已成常態，教學與人力支持是否到位？立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告。國教署長彭富源表示，各教育階段尚未完成鑑定的「疑似生」約9000人，教育部將持續協助加速鑑定、提供所需資源，並增置特教學生助理員；國教盟則要求教育部公開人力核定及實際到位情形。
嘉義市每天產生廚餘量不容小覷，市議員上午質詢，嘉市國中小學校每日廚餘量約2.3公噸，不少學校不允許學生在校內倒廚餘，導致剩菜剩飯留在餐盒中，直到傍晚甚至晚間返家後才能清理，不僅異味難聞，也衍生衛生問題，建議市府跨局處研議補助學校、家庭及餐飲業購置廚餘機，從源頭減少廚餘量。環保局長孫意惇表示會與教育處研議改善。
立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告。立委郭昱晴關心特教師資供需問題，國教署長彭富源說，已從今年10月起盤點教師缺額及行政工作，預計12月底前完成盤點。
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