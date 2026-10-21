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普特融合檢討 全國「疑似生」約9千人…國教盟籲公開特教人力到位情形

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部次長張廖萬堅（右）上午出席立法院教育及文化委員會，針對「普特融合教育」進行專案報告。記者蘇健忠／攝影
教育部次長張廖萬堅（右）上午出席立法院教育及文化委員會，針對「普特融合教育」進行專案報告。記者蘇健忠／攝影

近年校園推動「普特融合」，特殊生與一般學生在同班級學習已成常態，教學與人力支持是否到位？立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告。國教署長彭富源表示，各教育階段尚未完成鑑定的「疑似生」約9000人，教育部將持續協助加速鑑定、提供所需資源，並增置特教學生助理員；國教盟則要求教育部公開人力核定及實際到位情形。

國教盟家長部長鍾君偉表示，融合教育不只是讓孩子進入教室，更要讓支持進入教室。支持有特殊需求的孩子，與讓老師有足夠資源教好全班並非二選一，政府應補足教學及人力支持，避免資源不足造成親師或學生間的對立。

教育部《114年度特殊教育統計年報》顯示，113學年度高級中等以下學校（含學前）身心障礙學生共14萬4922人，其中學習障礙、自閉症及情緒行為障礙3類合計8萬2072人，占已鑑定身心障礙學生的56.63%，較10年前增加10.81％。

台灣青少年神經多樣性行動協會理事長、亞東醫院兒少神經多樣性共照中心主任醫師甄瑞興說，許多孩子在學習、溝通、情緒調節及生活適應上遇到的困難，不一定能從外表直接察覺，有時被稱為「隱形障礙」。

對於學校或教師觀察到疑似具有身心障礙或特殊需求特徵、但尚未完成鑑定的學生，彭富源表示，各教育階段尚未完成鑑定的「疑似生」約9000人，教育部已與各縣市開會，針對疑似生較多的縣市，要求加速鑑定作業，確認學生需求後，儘速提供所需資源。

針對特教人力不足，教育部政務次長張廖萬堅說，113至116學年度分4年增置1600名月薪制特教學生助理員，是否納入正式編制可以討論，並預計117學年度達成高中1比15、國中1比8、國小1比10的資源班及巡迴輔導班師生比目標。

國教盟則說，1600人是補助目標，不能視為實際到職人數，要求教育部公開分年核定人數、實際到職人數、服務時數，以及人員招募困難或離職後的替補安排。國教盟理事長王瀚陽表示，「核定之後若沒有人到場，對孩子而言，支持仍未到位。」

國教盟建議以此次專題報告為起點，教育部應向委員會提供既有計畫、指引、示例與成效指標進度；兩個月內提出支持需求、核定與實際到位的缺口盤點及改善安排；下學期由教育部公布首次追蹤結果。

教育部提出增置1600名月薪制特教學生助理員，國教盟要求公開分年核定人數、實際到職人數、服務時數，以及人員招募困難或離職後的替補安排。圖／國教盟提供
教育部提出增置1600名月薪制特教學生助理員，國教盟要求公開分年核定人數、實際到職人數、服務時數，以及人員招募困難或離職後的替補安排。圖／國教盟提供

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