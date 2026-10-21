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校事會議模擬遊戲受矚 立委要教育部官員都去嘗試

中央社／ 台北21日電

校園濫訴議題受矚，一款校事會議模擬器遊戲在網路爆紅，朝野多名立委今天都呼籲教育部官員去嘗試，藉此了解基層教師動輒得咎的處境。

教育部今天到立法院教育及文化委員會專案報告「我國普特融合教育政策推動與教育現場支持體系之檢討」，民主進步黨籍立委陳培瑜、中國國民黨籍立委葉元之質詢時，都提及名為「老師，今天能平安下班嗎？」的校事會議模擬器，近期在網路引發熱烈討論。

葉元之問在場官員有無玩過上述遊戲，教育部次長張廖萬堅搖頭表示沒玩過，國民及學前教育署長彭富源則稱有聽人說過。葉元之當場要求去嘗試，下一次到立法院時分享感想。

葉元之表示，這款遊戲讓人體驗當老師，在校園一整天會不會被投訴。例如上課鈴聲響了還沒抵達教室，應該趕快跑去跟學生道歉，還是若無其事走過去，如果在遊戲中選擇後者，就會慘遭投訴。

葉元之認為這款遊戲反映了基層的心聲，呼籲教育部在研擬校事會議相關修法時，應該多跟第一線教師溝通，才能了解教育現場實際發生的情況。

陳培瑜質詢時也提到，設計這款遊戲的人，一定是詢問了很多第一線教師，裡面出現很多的情境，以及後續產生的連鎖反應，不是在第一線很難想出這些細節。

陳培瑜說，她認真玩了一下，確實發現教學現場中很大的困境，希望教育部官員也都去嘗試，玩過才知道會有哪些問題。

校園濫訴受到社會重視，在立法院要求下，教育部7日發布「高級中等以下學校教師解聘續聘停聘或資遣辦法（解聘辦法）」修法，學校認定明顯屬「解聘辦法」第4條所定「不予處罰」的情形，或符合學校「教師法」第32條第2項規定訂定的合理管教措施，學校就能馬上結案，無須進入審議程序。改以親師生溝通、行政晤談等方式化解衝突。

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