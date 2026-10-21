嘉市學校每天產生大量廚餘議員籲補助廚餘機 源頭減量改善餐盒異味

嘉義市每天產生廚餘量不容小覷，市議員上午質詢，嘉市國中小學校每日廚餘量約2.3公噸，不少學校不允許學生在校內倒廚餘，導致剩菜剩飯留在餐盒中，直到傍晚甚至晚間返家後才能清理，不僅異味難聞，也衍生衛生問題，建議市府跨局處研議補助學校、家庭及餐飲業購置廚餘機，從源頭減少廚餘量。環保局長孫意惇表示會與教育處研議改善。

議員黃思婷質詢，依環保局統計，嘉市家戶廚餘每月約114公噸，學校由環保局協助清運，扣除寒暑假等，每月產生約38公噸。不過，學校實際每日仍約產生2.3公噸廚餘，顯示廚餘減量有努力空間，2025年10月非洲豬瘟防疫措施實施後，原本由家戶、商家及學校自行處理的廚餘，改由環保局統一清運。

她先前建議教育處研議利用黑水虻等生態循環方式處理廚餘，但相關規劃涉及培養、養殖及生態管理，需要較長時間，因此希望市府同步推動短期可行的減量措施。黃思婷以家長提供照片為例指出，部分學生午餐吃剩的飯菜無法在學校倒掉，只能放在餐盒內，經過下午安親、補習，直到晚間7、8點返家才打開，餐盒不僅散發異味，也增加清潔與衛生負擔。

她展示家用廚餘機處理成果表示，廚餘機透過破碎、烘乾等程序減少水分與體積，處理後廚餘量明顯縮小，也能改善異味問題。市售家用廚餘機約需3500至4000元，建議市府評估補助機制，鼓勵學校先行採用，逐步擴及一般家庭及餐飲業者，讓廚餘源頭減量，並視設備與處理方式，將產物作為堆肥再利用。

環保局長孫意惇答詢，嘉市興建廚餘再利用廠，將採高速發酵方式，將廚餘製成堆肥，預計2027年10月完工啟用，未來可進一步提升廚餘再利用效益。黃思婷認為，距離廚餘再利用廠完工仍有一段時間，市府應規劃短期方案。孫意惇回應，針對學校、社區及一般市民補助廚餘機建議，將與教育處研議。黃思婷盼市府加速跨局處合作，從學校教育與家庭生活雙管齊下，減少廚餘產生，降低清運及後端處理負擔。

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