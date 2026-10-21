特教老師招募難 教育部盤點師資缺額、行政工作：年底前完成

立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告。立委郭昱晴關心特教師資供需問題，國教署長彭富源說，已從今年10月起盤點教師缺額及行政工作，預計12月底前完成盤點。

教育部訂定「114至117年高級中等以下教育階段融合教育中程計畫」，以普通教育、特殊教育及輔導合作為主軸，從法規制度、人力資源及學生權益等7大面向推動。在特教師資方面，教育部自113學年度起，針對達成師生比目標且增聘正式特教教師的地方政府，每增聘1人補助50萬元，連續補助3年。截至114學年度，累計獎勵金近1.5億元。

教育部表示，113至114學年度全國正式合格特教老師已增加1235人。113至116學年度分4年增置1600名月薪制特教學生助理員，是否納入正式編制可以討論，並預計117學年度達成高中1比15、國中1比8、國小1比10的資源班及巡迴輔導班師生比目標。

郭昱晴說，目前特教教師招募不易，各縣市陸續出現招考缺額。以台北市115學年度為例，開出63個正式教師缺額，實際報名人數僅37人；桃園市國中也有20個缺額尚未補足。她認為，不能只關注招募困難，也應檢視教師工作量、行政壓力及現場支援是否充足，才能吸引人才投入並留住優秀教師。

張廖萬堅回應，教育部已透過調整特教加給、減少行政工作等方式，改善普特融合教育面臨的困境，目前也規畫每年增加400名特教人力及調整特教行政加給，後續將再擬定相關計畫。

國教署長彭富源說，會盤點學校校內行政業務等相關工作，預計兩個月內完成，並配合近期行政減量分區座談會，與地方政府協作；今年10月起也每月與地方政府協作，盤點退休教師、超額教師，以及縣市內外介聘、正式教師甄選及分發等作業，藉此推算整體作業時程，並提早確認正式教師缺額，預計12月底前完成與地方政府的盤點，再提出具體方案。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

特教 師資 老師 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往