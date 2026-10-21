特教老師招募難 教育部盤點師資缺額、行政工作：年底前完成

立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告。立委郭昱晴關心特教師資供需問題，國教署長彭富源說，已從今年10月起盤點教師缺額及行政工作，預計12月底前完成盤點。
教育部訂定「114至117年高級中等以下教育階段融合教育中程計畫」，以普通教育、特殊教育及輔導合作為主軸，從法規制度、人力資源及學生權益等7大面向推動。在特教師資方面，教育部自113學年度起，針對達成師生比目標且增聘正式特教教師的地方政府，每增聘1人補助50萬元，連續補助3年。截至114學年度，累計獎勵金近1.5億元。
教育部表示，113至114學年度全國正式合格特教老師已增加1235人。113至116學年度分4年增置1600名月薪制特教學生助理員，是否納入正式編制可以討論，並預計117學年度達成高中1比15、國中1比8、國小1比10的資源班及巡迴輔導班師生比目標。
郭昱晴說，目前特教教師招募不易，各縣市陸續出現招考缺額。以台北市115學年度為例，開出63個正式教師缺額，實際報名人數僅37人；桃園市國中也有20個缺額尚未補足。她認為，不能只關注招募困難，也應檢視教師工作量、行政壓力及現場支援是否充足，才能吸引人才投入並留住優秀教師。
張廖萬堅回應，教育部已透過調整特教加給、減少行政工作等方式，改善普特融合教育面臨的困境，目前也規畫每年增加400名特教人力及調整特教行政加給，後續將再擬定相關計畫。
國教署長彭富源說，會盤點學校校內行政業務等相關工作，預計兩個月內完成，並配合近期行政減量分區座談會，與地方政府協作；今年10月起也每月與地方政府協作，盤點退休教師、超額教師，以及縣市內外介聘、正式教師甄選及分發等作業，藉此推算整體作業時程，並提早確認正式教師缺額，預計12月底前完成與地方政府的盤點，再提出具體方案。
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多數幼兒園所聘用1名護理人員，須承擔幼兒傷病處理、預防保健、疫苗接種等重任，教育部預告新制，擬為公幼學士學歷教保員及護理師調薪，然而，調薪後教保員及護理師每月薪資差額達3640元，護理師薪資較低、僅4萬5160元，且未比照教保員提供身心調適假。護師公會全聯會指出，已向教育部提出建議，公幼護師薪資應比照教保員，並明文納入身心調適假、職務代理等資源。
立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告，九大教師工會呼籲，政府應將特教助理員納入學校正式編制、推動鑑定評估專職化、補足師資並調整待遇。教育部政務次長張廖萬堅表示，現階段應優先推動特教助理員專職化、聘足人力，預計今年再增聘400人，未來專聘、月薪制特教助理員將增至1600人。
立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告，立委葛如鈞關注特殊教育學生個別化教育計畫（IEP）數位化進度，盼減輕教師行政負擔。教育部政務次長張廖萬堅表示，IEP計畫參考指引已接近完成，後續將研議導入數位協作及平台建置，盡速推動。
近年校園推動「普特融合」，特殊生與一般學生在同班級學習已成常態，教學與人力支持是否到位？立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告。國教署長彭富源表示，各教育階段尚未完成鑑定的「疑似生」約9000人，教育部將持續協助加速鑑定、提供所需資源，並增置特教學生助理員；國教盟則要求教育部公開人力核定及實際到位情形。
嘉義市每天產生廚餘量不容小覷，市議員上午質詢，嘉市國中小學校每日廚餘量約2.3公噸，不少學校不允許學生在校內倒廚餘，導致剩菜剩飯留在餐盒中，直到傍晚甚至晚間返家後才能清理，不僅異味難聞，也衍生衛生問題，建議市府跨局處研議補助學校、家庭及餐飲業購置廚餘機，從源頭減少廚餘量。環保局長孫意惇表示會與教育處研議改善。
立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告。立委郭昱晴關心特教師資供需問題，國教署長彭富源說，已從今年10月起盤點教師缺額及行政工作，預計12月底前完成盤點。
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