特教師甄選報到率偏低 教部：可用激勵獎金加薪

特教學生人數持續增加，教師的增補卻跟不上，都會區生活成本高，甄選的報到率偏低。教育部次長張廖萬堅今天表示，可用「激勵獎金」的方式幫教師加薪，且可按月、按季激勵。

張廖萬堅今天到立法院教育及文化委員會專案報告「我國普特融合教育政策推動與教育現場支持體系之檢討」。民進黨立委吳沛憶質詢時提到，特教教師的增補，追不上特教生增加的趨勢，以台北市而言，近10年身心障礙生增加2100多人，特教師卻只增加22人，等於每多100個特教生，卻只多了1個特教師。

教育部次長張廖萬堅表示，特教師的儲備量是足夠的，但部分縣市甄選報到率較低。以台北市今年狀況，特教甄選報到率約5成，「確實比較低一點。」

吳沛憶隨後表示，有開缺卻招不滿人，就應檢視發生了什麼問題。最根本的是教師待遇，去年雖有提升特教加給新台幣1000元，但對於台北市的物價和生活成本來說，1000元真的不多。

吳沛憶指出，台北市考慮用「激勵獎金」的方式幫特教師加薪，詢問是否合乎法令規定。張廖萬堅回應：「可以編。」

張廖萬堅表示，地方政府如果財政有餘裕，不僅可編激勵獎金幫特教老師加薪，還可以按月、按季、按學期編經費，「一年可以激勵很多次。」北市府的確有詢問此事，也已給予肯定回應。

另外，吳沛憶問及台北市的校園食安事件，9月新聞報導有3到4件，但通報教育部校安系統的卻只有1件，外界質疑有「蓋牌」問題。

張廖萬堅表示，案件數的落差，會再去了解原因。推測學校可能是用意外、疾病事件通報，而非以食安事件通報。

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