減輕特教教師文書負擔 IEP指引將完成…教育部：研議數位化

立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告，立委葛如鈞關注特殊教育學生個別化教育計畫（IEP）數位化進度，盼減輕教師行政負擔。教育部政務次長張廖萬堅表示，IEP計畫參考指引已接近完成，後續將研議導入數位協作及平台建置，盡速推動。
教育部訂定「114至117年高級中等以下教育階段融合教育中程計畫」，以普通教育、特殊教育及輔導（普特融合）合作為主軸，從法規制度、人力資源及學生權益等7大面向推動。
葛如鈞質詢指出，特殊教育學生均須訂定IEP，教師須處理資料掃描、登打等工作，增加行政負擔，若能建置數位平台，可望減輕教師文書工作。
張廖萬堅表示，IEP相關指引已接近完成，後續將研議導入數位協作及平台建置，並盡速推動，來減輕教師的文書負擔。
葛如鈞進一步詢問，相關指引正式發布後，IEP是否能正式走向數位化，以及教育部是否會提供第一線教師數位化相關教育訓練。
國教署長彭富源表示，將針對指引搭配數位化的過渡期間，規劃相關宣導說明，讓不同對象了解政策內容。
多數幼兒園所聘用1名護理人員，須承擔幼兒傷病處理、預防保健、疫苗接種等重任，教育部預告新制，擬為公幼學士學歷教保員及護理師調薪，然而，調薪後教保員及護理師每月薪資差額達3640元，護理師薪資較低、僅4萬5160元，且未比照教保員提供身心調適假。護師公會全聯會指出，已向教育部提出建議，公幼護師薪資應比照教保員，並明文納入身心調適假、職務代理等資源。
立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告，九大教師工會呼籲，政府應將特教助理員納入學校正式編制、推動鑑定評估專職化、補足師資並調整待遇。教育部政務次長張廖萬堅表示，現階段應優先推動特教助理員專職化、聘足人力，預計今年再增聘400人，未來專聘、月薪制特教助理員將增至1600人。
立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告，立委葛如鈞關注特殊教育學生個別化教育計畫（IEP）數位化進度，盼減輕教師行政負擔。教育部政務次長張廖萬堅表示，IEP計畫參考指引已接近完成，後續將研議導入數位協作及平台建置，盡速推動。
立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告。立委郭昱晴關心特教師資供需問題，國教署長彭富源說，已從今年10月起盤點教師缺額及行政工作，預計12月底前完成盤點。
教育部近日預告修正公幼教保服務人員相關法規，讓非營利幼兒園教師與公立教保員，待遇將比照公幼教師薪給支給基準，其中非營利教保員薪資大幅調升約兩成，並取消不同資格代理必須「報主管機關核准」的程序，引發教團反彈，批評調薪未補齊制度配套，代理資格鬆綁更衝擊專業，要求撤回爭議草案，全面檢討幼教勞動條件。
台中市某國小發生特教生遭綑綁事件，家長目擊就讀小一、缺乏口語表達能力的兒子，在課後照顧班被綁在椅子上，帶孩子就醫驗傷，診斷前胸、四肢及下巴有多處挫傷，已報警處理。人本基金會訪查發現，共有三名特教生受害，並指控校方以教師工作權及人力調度困難為由，消極處理。校方致歉，表示已調整涉案人員職務，避免接觸學生，並啟動調查。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。