影／特教助理員正式納編 教育部：未來可以考慮

教育部次長張廖萬堅上午出席立法院教育及文化委員會針對「普特融合教育」進行專案報告，會前受訪表示，112年《特殊教育法》大修後，教育部已增加多項普特融合配套措施，其中包括特教助理員增聘計畫，規畫自113學年度起，連續4年每年增加400人，總計增加1600人。張廖萬堅表示正式納編未來可以考慮，但當務之急是讓特教助理員能以專職方式聘用。

針對高中部分學生疑似有特殊教育需求，卻未經鑑定的情況，張廖萬堅表示，依目前掌握的資料，學前、國小及國中階段的疑似生數量已有減少，但高中階段並未出現相同趨勢。部分學生從學前階段就未接受鑑定，也有家長因素影響，導致學生升上高中後仍未完成鑑定，教育部將持續努力增加相關資源。

教育部次長張廖萬堅（右）上午出席立法院教育及文化委員會針對「普特融合教育」進行專案報告，表示，112年《特殊教育法》大修後，教育部已增加多項普特融合配套措施，其中包括特教助理員增聘計畫，規畫自113學年度起，連續4年每年增加400人，總計增加1600人。記者蘇健忠／攝影

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