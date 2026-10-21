影／特教助理員正式納編 教育部：未來可以考慮

教育部次長張廖萬堅上午出席立法院教育及文化委員會針對「普特融合教育」進行專案報告，會前受訪表示，112年《特殊教育法》大修後，教育部已增加多項普特融合配套措施，其中包括特教助理員增聘計畫，規畫自113學年度起，連續4年每年增加400人，總計增加1600人。張廖萬堅表示正式納編未來可以考慮，但當務之急是讓特教助理員能以專職方式聘用。
針對高中部分學生疑似有特殊教育需求，卻未經鑑定的情況，張廖萬堅表示，依目前掌握的資料，學前、國小及國中階段的疑似生數量已有減少，但高中階段並未出現相同趨勢。部分學生從學前階段就未接受鑑定，也有家長因素影響，導致學生升上高中後仍未完成鑑定，教育部將持續努力增加相關資源。
多數幼兒園所聘用1名護理人員，須承擔幼兒傷病處理、預防保健、疫苗接種等重任，教育部預告新制，擬為公幼學士學歷教保員及護理師調薪，然而，調薪後教保員及護理師每月薪資差額達3640元，護理師薪資較低、僅4萬5160元，且未比照教保員提供身心調適假。護師公會全聯會指出，已向教育部提出建議，公幼護師薪資應比照教保員，並明文納入身心調適假、職務代理等資源。
立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告，九大教師工會呼籲，政府應將特教助理員納入學校正式編制、推動鑑定評估專職化、補足師資並調整待遇。教育部政務次長張廖萬堅表示，現階段應優先推動特教助理員專職化、聘足人力，預計今年再增聘400人，未來專聘、月薪制特教助理員將增至1600人。
立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告，立委葛如鈞關注特殊教育學生個別化教育計畫（IEP）數位化進度，盼減輕教師行政負擔。教育部政務次長張廖萬堅表示，IEP計畫參考指引已接近完成，後續將研議導入數位協作及平台建置，盡速推動。
立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告。立委郭昱晴關心特教師資供需問題，國教署長彭富源說，已從今年10月起盤點教師缺額及行政工作，預計12月底前完成盤點。
教育部近日預告修正公幼教保服務人員相關法規，讓非營利幼兒園教師與公立教保員，待遇將比照公幼教師薪給支給基準，其中非營利教保員薪資大幅調升約兩成，並取消不同資格代理必須「報主管機關核准」的程序，引發教團反彈，批評調薪未補齊制度配套，代理資格鬆綁更衝擊專業，要求撤回爭議草案，全面檢討幼教勞動條件。
台中市某國小發生特教生遭綑綁事件，家長目擊就讀小一、缺乏口語表達能力的兒子，在課後照顧班被綁在椅子上，帶孩子就醫驗傷，診斷前胸、四肢及下巴有多處挫傷，已報警處理。人本基金會訪查發現，共有三名特教生受害，並指控校方以教師工作權及人力調度困難為由，消極處理。校方致歉，表示已調整涉案人員職務，避免接觸學生，並啟動調查。
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