扛幼兒健康重任⋯公幼擬調薪護理師薪資少教保員3600元 護理界籲調升

多數幼兒園所聘用1名護理人員，須承擔幼兒傷病處理、預防保健、疫苗接種等重任，教育部預告新制，擬為公幼學士學歷教保員及護理師調薪，然而，調薪後教保員及護理師每月薪資差額達3640元，護理師薪資較低、僅4萬5160元，且未比照教保員提供身心調適假。護師公會全聯會指出，已向教育部提出建議，公幼護師薪資應比照教保員，並明文納入身心調適假、職務代理等資源。

教育部10月14日預告「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」第13條、第20條修正草案，擬為公幼教保員、護理師調薪。教保員調薪前薪資為4萬1420元、調薪後為4萬8800元，護理師調薪前薪資為4萬1420元，調薪後為4萬5160元。護師公會全聯會理事長陳麗琴說，新制預告後，接獲會員反應，肩負園所幼兒健康、傳染病防治的護理人員，薪資竟出現落差，已向教育部反應。

全台任職幼兒園所護理師約219位，陳麗琴指出，護理人員需為園內數十名幼兒執行健康評估、傷病處理，如發生意外傷害時，需緊急處置並聯繫後送，平時如孩子發燒、出現感冒症狀時，也需從班級中隔離至保健室，由護理師照顧等待家長接回，教保員工作辛勞，但護理師專業、責任不減，把關全員所幼兒健康，呼籲調薪時應至少給予平等待遇，將薪資調升至與教保員相同的4萬8800元。

此外，教育部草案中，針對教保員提供身心調適假等資源，護理師卻未獲同等待遇。陳麗琴指出，少子化環境下，每個孩子都是家長手中的寶，幼兒園護理師工作壓力不低，應明文提供身心調適假，且提供合適職務代理資源，讓任職園所只有一位護理師，有需求時也能順利請假，此外，也應檢討護理人員薪資級距，建立調薪機制，兼顧現職年資及長期發展。

陳麗琴指出，教保員薪資待遇長久未調升，護理界支持教保員調薪，但也呼籲政府應重視護理專業價值與責任，避免薪資落差影響人才招募與留任；本次新制研擬過程中，教育部全程未邀護理界討論，呼籲後續制度研議過程中，應邀請護理專業團體及第一線人員參與，盼共同打造護理人員「願意來、留得住、安心工作」場域，為孩童健康及安全建立更穩固保障。

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