特教疑似生約9000人 教部鼓勵鑑定並加強家長增能

今年8月中部發生學生攻擊教師事件，涉案學生屬情緒障礙「疑似生」，暫未納入特教輔導體系。教育部今天說，各教育階段「疑似生」約9000人，會持續鼓勵鑑定，並加強家長增能。

教育部次長張廖萬堅今天到立法院教育及文化委員會專案報告「我國普特融合教育政策推動與教育現場支持體系之檢討」，民主進步黨籍立委林宜瑾、陳秀寶、郭昱晴等人質詢時，都關心特教生人數持續增加、相關教育人力不足的問題。

今年8月中部一所國中爆發學生攻擊事件，造成教師眼睛、臉部嚴重受傷，引發社會關注。這名學生疑似有情緒障礙，但未經過正式鑑定，學校難以順利申請到特教助理員等資源，導致導師和一般任課教師，必須獨自承擔管控責任和風險。

林宜瑾質詢時問及，教育部有無盤點全國有多少「疑似生」，能否要求家長配合鑑定。張廖萬堅坦言：「這問題一直在困擾現場，我們也一直在想，如何勸說家長接受。」

張廖萬堅表示，目前學前、國小、國中的「疑似生」人數都有下降的趨勢，顯示越來越多人接受鑑定。但高中的「疑似生」人數則較沒有變化，可能是在前面的教育階段，一直沒有接受鑑定，導致進入高中後，也沒辦法受到相關特教資源和保障。

國民及學前教育署長彭富源表示，各教育階段「疑似生」約9000人。教育部近期與各縣市開會，持續呼籲讓學生接受鑑定，如果確定屬特教生，就趕快投入相關資源。在未完成鑑定前，也可考慮先提供專案協助。

張廖萬堅也提到，在融合教育（指將特教生融入普通班級中一同生活學習，而非隔離到特教班）的理念下，不是只有教師、學生要有特教觀念，家長也必須投入。有些個案是學校察覺孩子有情緒行為，但家長不覺得有問題，或是在家裡都不會發生，因而拒絕鑑定。

張廖萬堅強調，未來會鼓勵家長加入增能研習，強化家庭支持，以及家長配合教育與輔導措施的責任。

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