快訊

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

亞洲各國爭搶中國遊客 兩岸觀光卻仍嚴重不對稱發展

聽新聞
0:00 / 0:00

特教疑似生約9000人 教部鼓勵鑑定並加強家長增能

中央社／ 台北21日電

今年8月中部發生學生攻擊教師事件，涉案學生屬情緒障礙「疑似生」，暫未納入特教輔導體系。教育部今天說，各教育階段「疑似生」約9000人，會持續鼓勵鑑定，並加強家長增能。

教育部次長張廖萬堅今天到立法院教育及文化委員會專案報告「我國普特融合教育政策推動與教育現場支持體系之檢討」，民主進步黨籍立委林宜瑾、陳秀寶、郭昱晴等人質詢時，都關心特教生人數持續增加、相關教育人力不足的問題。

今年8月中部一所國中爆發學生攻擊事件，造成教師眼睛、臉部嚴重受傷，引發社會關注。這名學生疑似有情緒障礙，但未經過正式鑑定，學校難以順利申請到特教助理員等資源，導致導師和一般任課教師，必須獨自承擔管控責任和風險。

林宜瑾質詢時問及，教育部有無盤點全國有多少「疑似生」，能否要求家長配合鑑定。張廖萬堅坦言：「這問題一直在困擾現場，我們也一直在想，如何勸說家長接受。」

張廖萬堅表示，目前學前、國小、國中的「疑似生」人數都有下降的趨勢，顯示越來越多人接受鑑定。但高中的「疑似生」人數則較沒有變化，可能是在前面的教育階段，一直沒有接受鑑定，導致進入高中後，也沒辦法受到相關特教資源和保障。

國民及學前教育署長彭富源表示，各教育階段「疑似生」約9000人。教育部近期與各縣市開會，持續呼籲讓學生接受鑑定，如果確定屬特教生，就趕快投入相關資源。在未完成鑑定前，也可考慮先提供專案協助。

張廖萬堅也提到，在融合教育（指將特教生融入普通班級中一同生活學習，而非隔離到特教班）的理念下，不是只有教師、學生要有特教觀念，家長也必須投入。有些個案是學校察覺孩子有情緒行為，但家長不覺得有問題，或是在家裡都不會發生，因而拒絕鑑定。

張廖萬堅強調，未來會鼓勵家長加入增能研習，強化家庭支持，以及家長配合教育與輔導措施的責任。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

特教 林宜瑾 郭昱晴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中市特教生遭綑綁椅子上家長控學校消極 校方道歉：已調整涉案人職務

中市特教生家長控兒課照班遭捆綁椅上 校方還原當時狀況

廢導護、調降班級人數、加碼獎金 救「教師荒」新北教師會拋9大訴求

新北部分學校代理教師比例逾10% 議員促補足正式師資

相關新聞

扛幼兒健康重任⋯公幼擬調薪護理師薪資少教保員3600元 護理界籲調升

多數幼兒園所聘用1名護理人員，須承擔幼兒傷病處理、預防保健、疫苗接種等重任，教育部預告新制，擬為公幼學士學歷教保員及護理師調薪，然而，調薪後教保員及護理師每月薪資差額達3640元，護理師薪資較低、僅4萬5160元，且未比照教保員提供身心調適假。護師公會全聯會指出，已向教育部提出建議，公幼護師薪資應比照教保員，並明文納入身心調適假、職務代理等資源。

班班有特教生成常態 普特融合缺人力…教育部：助理員將增至1600人

立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告，九大教師工會呼籲，政府應將特教助理員納入學校正式編制、推動鑑定評估專職化、補足師資並調整待遇。教育部政務次長張廖萬堅表示，現階段應優先推動特教助理員專職化、聘足人力，預計今年再增聘400人，未來專聘、月薪制特教助理員將增至1600人。

減輕特教教師文書負擔 IEP指引將完成…教育部：研議數位化

立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告，立委葛如鈞關注特殊教育學生個別化教育計畫（IEP）數位化進度，盼減輕教師行政負擔。教育部政務次長張廖萬堅表示，IEP計畫參考指引已接近完成，後續將研議導入數位協作及平台建置，盡速推動。

特教老師招募難 教育部盤點師資缺額、行政工作：年底前完成

立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告。立委郭昱晴關心特教師資供需問題，國教署長彭富源說，已從今年10月起盤點教師缺額及行政工作，預計12月底前完成盤點。

教育部預告修法 幼教調薪、代理鬆綁挨批不公

教育部近日預告修正公幼教保服務人員相關法規，讓非營利幼兒園教師與公立教保員，待遇將比照公幼教師薪給支給基準，其中非營利教保員薪資大幅調升約兩成，並取消不同資格代理必須「報主管機關核准」的程序，引發教團反彈，批評調薪未補齊制度配套，代理資格鬆綁更衝擊專業，要求撤回爭議草案，全面檢討幼教勞動條件。

家長指控3特教生被綁椅上 台中教局：若有違法嚴辦

台中市某國小發生特教生遭綑綁事件，家長目擊就讀小一、缺乏口語表達能力的兒子，在課後照顧班被綁在椅子上，帶孩子就醫驗傷，診斷前胸、四肢及下巴有多處挫傷，已報警處理。人本基金會訪查發現，共有三名特教生受害，並指控校方以教師工作權及人力調度困難為由，消極處理。校方致歉，表示已調整涉案人員職務，避免接觸學生，並啟動調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。