班班有特教生成常態 普特融合缺人力…教育部：助理員將增至1600人

立法院教育及文化委員會今天針對「普特融合教育政策推動與教育現場支持體系」進行檢討報告，九大教師工會呼籲，政府應將特教助理員納入學校正式編制、推動鑑定評估專職化、補足師資並調整待遇。教育部政務次長張廖萬堅表示，現階段應優先推動特教助理員專職化、聘足人力，預計今年再增聘400人，未來專聘、月薪制特教助理員將增至1600人。

台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會今天發表聯合聲明，指出隨著融合教育推展，「校校有特生」、「班班有特生」已成為教育現場常態，呼籲政府應從制度面提供充足資源與支持，包含將特教助理員納入學校正式編制、推動鑑定評估專職化、補足特教師資及調整相關待遇，促進普通教育與特殊教育共榮。

工會指出，目前特教助理員類別繁雜，待遇分為月薪、時薪，薪資來源及適用對象也因補助計畫而異，影響學校人力配置。工會認為，政府應將特教助理員納入學校常態編制，提供穩定人力及職涯保障，以維持融合教育所需的支持系統。

針對特殊教育學生的鑑定評估，工會表示，鑑評攸關學生取得特教資源與服務，應由專業專職人員執行，不應長期由特教教師兼任，增加教學負擔。國教署113至114年間雖補助100名專職鑑評人員，但平均約每1500名特教生才配置1名人力。工會呼籲，政府應建立完整的專職鑑評制度，並持續檢視人力配置。

工會也指出，特教現場面臨師資缺口，政府應盡速落實《高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法》規定的師生比，補足專職專任合格特教教師，並適度降低普通班班級人數，以減輕教師負擔。

在待遇方面，工會主張建立合理的特教加給調整機制，並改善不同職務人員的給付差異，包括特教中心及專職鑑評人員無法領取特教加給的問題。此外，針對安置特教生的普通班教師提供實質待遇支持，例如發放融合教育津貼，以吸引教師投入並留任。

張廖萬堅受訪時表示，112年《特殊教育法》大修時，已增訂多項相關規定，其中包括特教助理人員的配置，規劃自113學年度起，連續4年每年增加400人，總計增加1600人。

針對特教助理員納入學校正式編制，張廖萬堅說，未來可進一步討論，不過，現階段當務之急是先讓特教助理人員專職化、聘足。過去2年已增加800人，今年將再增聘400人，未來專聘、月薪制特教助理員總數將增加至1600人。

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