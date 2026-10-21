2026台北藝博會將開跑 首推AI觀展助理、日本當代藝術特區登場

2026 台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI）30日將於台北世界貿易中心一館揭幕。今年台北藝博會以「Symbiosis 共生」為核心主題，探討人類與科技的共生體系，並推出隨身藝術小幫手AI Chatbot，觀眾只要掃描QR Code便可下載，隨時解答關於本屆台北藝博會的所有問題，包括展品資訊、觀展路線推薦及現場活動概覽等。

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢表示，今年展會匯聚來自國內外共127家精選畫廊，包含66家台灣本土畫廊及61家海外畫廊。南韓參展畫廊數自去年的 15 家大幅躍升至今年的 25 家，打敗日本成為本屆參展畫廊最多的海外國家。

過去日本經常都是台北藝博會參展畫廊最多的海外國家，今年雖退居第二，但ART TAIPEI 2026首度推出的海外策展專區，仍以日本為主題， 推出 「Turning the frown upside-down」 日本當代藝術特區。

此一特區由東京 MISAKO & ROSEN 畫廊的 Jeffrey Ian Rosen 策劃，聚焦 2008 年後日本當代藝術生態的轉變，重新思考藝術家、畫廊、獨立空間與市場之間的關係。

回應「Symbiosis 共生」哲學，ART TAIPEI 2026 首度於官方網站推出「AI 觀展智慧助理」。觀眾透過隨身手機即可隨開隨問，獲取雙語及跨語系導覽、展商與作品資訊、觀展路線推薦及現場活動概覽。此舉不僅降低大眾接觸藝術的門檻，更將過去被動的瀏覽體驗轉化為即時的對話足跡。

舉辦第三屆的「Taipei Art Week 台北藝術週」將於 10 月 24 日至 11 月 2 日再度回歸。今年藝術週以「Velocity 速度」為核心意象，串聯全台北市超過 80 間畫廊、美術館與藝術機構，帶動全民參與，將藝術能量從世貿展館全面擴散至城市的每個角落。

「台北藝博會不只是一個藝術博覽會。」陳菁螢表示，藝博會也是台灣文化與藝術產業重要的平台與櫥窗；更希望讓台灣的藝術家可以在自己家裡，「就有一個非常好的國際平台與市場基礎」。

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