教育部預告修法 幼教調薪、代理鬆綁挨批不公

教育部近日預告修正公幼教保服務人員相關法規，讓非營利幼兒園教師與公立教保員，待遇將比照公幼教師薪給支給基準，其中非營利教保員薪資大幅調升約兩成，並取消不同資格代理必須「報主管機關核准」的程序，引發教團反彈，批評調薪未補齊制度配套，代理資格鬆綁更衝擊專業，要求撤回爭議草案，全面檢討幼教勞動條件。

台教產幼教中心執行委員楊麓潔表示，理解現場缺工、代理制度需要彈性，但憂心鬆綁打擊師資培育，也影響幼兒安全與教保品質。

台教產教育政策智庫執行長楊逸飛則批評，教育部一方面提高待遇，另一方面卻刪除代理人員「以具相同資格者代理為原則」及報主管機關核准程序。不能以減輕行政負擔為由撤除把關，應改善通報流程，確保師資穩定。

幼教策略中心副執行長江倪舉例，一名具碩士學位、七年公幼年資的教保員，若第四年取得教師證，繼續擔任教保員可累計七年年資；若考取正式教師，依其試算，僅能採計取得教師證後三年，恐出現轉任教師反而減薪的情況。由於許多教保員都會爭取轉任教師的機會，制度將讓矛盾浮現。

台教產副秘書長李雅菁指出，教保員與教師適用不同法規，起聘、續聘及契約制度均有差異。教育部如今僅拉齊薪資，未釐清制度銜接，將造成混亂，應整體檢討。

全國幼教產業工會表示，教師的努力值得肯定，教保員的專業與付出也不應被忽略，待遇差距應回到實際工作、專業資格與責任檢視，不能只憑職稱或甄試難度決定高低。呼籲停止身分對立，教師與教保員應合作，並同步改善人力配置、工作條件及專業支持。

對此，國教署表示，公幼教師與教保員均為依法提供教保服務的專業人員，雖適用不同人事法規，但共同承擔教保工作，此次調整僅涉及薪資待遇，不改變原有進用身分及適用勞動法規的規定，將持續檢討相關制度、改善工作環境。

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