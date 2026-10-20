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幼教修法惹議 國教署：持續聆聽各界意見、凝聚共識

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
幼兒園代理人員資格修法引發爭議，教育部國教署表示，朝具教保服務人員資格者均可代理的方向調整，並減少行政程序、簡化作業，後續將持續聆聽各界意見、凝聚共識。聯合報系資料照
幼兒園代理人員資格修法引發爭議，教育部國教署表示，朝具教保服務人員資格者均可代理的方向調整，並減少行政程序、簡化作業，後續將持續聆聽各界意見、凝聚共識。聯合報系資料照

針對幼兒園代理人員資格修法爭議，教育部國教署表示，朝具教保服務人員資格者均可代理的方向調整，並減少行政程序、簡化作業，後續將持續聆聽各界意見、凝聚共識。

教育部近日預告修正公幼教保服務人員相關法規，未料，引發教團大反彈。台灣教育產業工會召開記者會，批評調薪未補齊制度配套，代理資格鬆綁更衝擊專業，要求撤回爭議草案，全面檢討幼教勞動條件。

教育部國教署表示，《教保服務人員條例施行細則》第8條修正草案，是朝具教保服務人員資格者均可代理的方向調整，並減少行政程序。由於人員進用已有報備查機制，因此規畫免除重複報地方政府的程序，簡化作業，後續將持續聆聽各界意見、凝聚共識。

至於公幼教保員調薪，國教署指出，為合理反映教保員專業資格與工作貢獻，除配合軍公教待遇調整，也規畫讓具幼兒園教師資格的契約進用教保員，薪資支給基準比照教師，以提升待遇、鼓勵專業進修。此次調整僅涉及薪資待遇，不改變原有進用身分及適用勞動法規的規定。

國教署表示，教保員取得教師資格後的年資採計、薪級銜接及相關待遇等問題，將持續蒐集各界意見，逐步完善制度。公幼教師與教保員均為依法提供教保服務的專業人員，雖適用不同人事法規，但共同承擔教保工作，將持續檢討相關制度、改善工作環境。

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