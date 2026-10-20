快訊

布油突破110美元大關 台指期夜盤一度遭摜破季線

唐振剛閃兵判刑1年4月！緩刑3年、付50萬國庫 本人回應了

中職／超罕見！呂彥青季後賽投14場首度0.0局 4打席都沒解決

聽新聞
0:00 / 0:00

有證教保員擬比照教師給薪惹議 工會籲停止身分對立

中央社／ 台北20日電

教育部近期預告修法，擬將公立幼兒園有教師證的教保員，薪資支給比照教師，在網路上引發熱議。全國幼教產業工會今天呼籲「停止身分對立」，應回歸檢視實際工作責任與專業資格。

教育部於本月14日預告修正「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」，調整薪資待遇並增加薪資級別及修正契約進用教保服務人員敘薪的年資採計，預告期間為14天。

草案擬將具幼兒園教師資格及特殊教育幼兒園身心障礙組教師資格的教保員，比照高級中等以下學校教師薪級起敘基準。以具學士學歷的教保員第一級月薪為例，原本為4萬1420元，修法後擬提高到與教師一致的4萬8800元。

這項草案在網路上引發熱議，公共政策網路參與平台便湧入大量留言，認為教保員和教師晉用方式不同，教師甄試難度更高，兩者薪資不該比照。

教育部解釋，草案是配合行政院116年度的軍公教員工待遇提升方案，並考量教保員與教師在同一場域服務，應在薪資待遇取得平衡。

全國幼教產業工會（全幼產）今天發布新聞稿指出，他們尊重教師透過師資培育、資格檢定及教師甄試取得資格與職缺的努力，也認同教師甄試具有選才功能。但取得教師證的教保員，實際從事教學、班級經營、幼兒照顧及相關行政工作，部分人員也承擔園主任職務。待遇制度應回到實際工作、專業資格與責任檢視，而非先以身分劃分高低。

近年受到少子女化及產業變遷影響，許多公立幼兒園都出現人才流失的問題，偏鄉尤其嚴重。全幼產指出，現行教保員職缺缺乏吸引力，如果待遇和工作環境能改善，自然能吸引更多人才投入。

全幼產呼籲，教師與教保員應彼此合作，而不是透過貶低同業來維護自身價值。未來也會持續爭取合理待遇和勞動權益。

幼兒園中教師、教保員（契約進用）的法規依據、甄選方式、資格要求不同。教師須大學畢業、修完教育學程、取得教師證書、參加教師甄試；教保員的聘用則較有彈性，一般開缺也較多，人員不一定要大學畢業，也可以是專科幼教或幼保科畢業。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

工會 教保員 教師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教保員有教師證可享同等薪資 公幼教師反彈

配合軍公教調薪 教育部預告修法提升公幼契約進用人員待遇

幼教調薪無視制度配套、代理鬆綁惹議 教團批配套不足衝擊專業

影／幼教代理鬆綁惹議 9大教育產業工會怒吼：撤回惡法還我專業尊嚴

相關新聞

新北部分學校代理教師比例逾10% 議員促補足正式師資

新北市部分學校代理教師比例偏高，恐影響教學穩定性。新北市議員黃淑君調查全市各校教師員額、懸缺及代理教師情形，發現部分學校懸缺、代理教師比例超過10%，呼籲市府在明年教師甄選時，優先補足代理比例偏高學校的正式師資。教育局回應，將檢視各校需求，納入116學年度教師甄選開缺評估，逐步優化師資結構。

高雄正式教師招3人、代理卻有6人 職業工會籲教育局別「自廢武功」

教育部擬鬆綁幼兒園代理人員資格，取消「相同資格優先」原則，引發幼教界反彈。高雄市教師職業工會今批評，中央為行政減量犧牲幼教專業，高雄公幼今年正式教師僅招3人、代理教師卻有6人，憂心代理人力取代正式師資，犧牲師資品質，要求教育局不能跟著「自廢武功」。

教保員加薪掀論戰 全幼產呼籲停止身分對立

教育部預告調整公立幼兒園教保員待遇，引發幼教界對薪資及任用制度的討論。全國幼教產業工會今天表示，教師的努力值得肯定，教保員的專業與付出也不應被忽略，待遇差距應回到實際工作、專業資格與責任檢視，不能只憑職稱或甄試難度決定高低。

法國教育抗爭引警訊 學者：台灣教育資源正在集中「值得警惕」

「台灣教育與法國類似，已經開始往私立或明星學校集中，值得警惕！」法國9月起爆發罕見的全國性大規模抗議與暴力騷亂，學者紀和均受訪時分析，台灣要注意教育資源問題，教育界代表則呼籲政府早正視師資待遇與缺口。學者胡祖慶另提醒台灣少數政府困境與法國高度相似。

幼教修法惹議 國教署：持續聆聽各界意見、凝聚共識

針對幼兒園代理人員資格修法爭議，教育部國教署表示，朝具教保服務人員資格者均可代理的方向調整，並減少行政程序、簡化作業，後續將持續聆聽各界意見、凝聚共識。

爵士鋼琴家陳若玗推新單曲 即興樂音傳達脆弱與韌性

爵士鋼琴家陳若玗推出新專輯「Modern Love」中首支單曲「Madly,Deeply」，希望在自由即興的樂音中，傳達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。