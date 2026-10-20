有證教保員擬比照教師給薪惹議 工會籲停止身分對立

教育部近期預告修法，擬將公立幼兒園有教師證的教保員，薪資支給比照教師，在網路上引發熱議。全國幼教產業工會今天呼籲「停止身分對立」，應回歸檢視實際工作責任與專業資格。

教育部於本月14日預告修正「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」，調整薪資待遇並增加薪資級別及修正契約進用教保服務人員敘薪的年資採計，預告期間為14天。

草案擬將具幼兒園教師資格及特殊教育幼兒園身心障礙組教師資格的教保員，比照高級中等以下學校教師薪級起敘基準。以具學士學歷的教保員第一級月薪為例，原本為4萬1420元，修法後擬提高到與教師一致的4萬8800元。

這項草案在網路上引發熱議，公共政策網路參與平台便湧入大量留言，認為教保員和教師晉用方式不同，教師甄試難度更高，兩者薪資不該比照。

教育部解釋，草案是配合行政院116年度的軍公教員工待遇提升方案，並考量教保員與教師在同一場域服務，應在薪資待遇取得平衡。

全國幼教產業工會（全幼產）今天發布新聞稿指出，他們尊重教師透過師資培育、資格檢定及教師甄試取得資格與職缺的努力，也認同教師甄試具有選才功能。但取得教師證的教保員，實際從事教學、班級經營、幼兒照顧及相關行政工作，部分人員也承擔園主任職務。待遇制度應回到實際工作、專業資格與責任檢視，而非先以身分劃分高低。

近年受到少子女化及產業變遷影響，許多公立幼兒園都出現人才流失的問題，偏鄉尤其嚴重。全幼產指出，現行教保員職缺缺乏吸引力，如果待遇和工作環境能改善，自然能吸引更多人才投入。

全幼產呼籲，教師與教保員應彼此合作，而不是透過貶低同業來維護自身價值。未來也會持續爭取合理待遇和勞動權益。

幼兒園中教師、教保員（契約進用）的法規依據、甄選方式、資格要求不同。教師須大學畢業、修完教育學程、取得教師證書、參加教師甄試；教保員的聘用則較有彈性，一般開缺也較多，人員不一定要大學畢業，也可以是專科幼教或幼保科畢業。

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