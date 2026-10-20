法國教育抗爭引警訊 學者：台灣教育資源正在集中「值得警惕」

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台灣教育與法國類似，已經開始往私立或明星學校集中，值得警惕！」法國9月起爆發罕見的全國性大規模抗議與暴力騷亂，學者紀和均受訪時分析，台灣要注意教育資源問題，教育界代表則呼籲政府早正視師資待遇與缺口。學者胡祖慶另提醒台灣少數政府困境與法國高度相似。

法國最近爆發了數十年間罕見的全國性大規模抗議與嚴重暴力騷亂。這場風暴最初由中學生的校園抗議引燃，隨後迅速匯聚了工會、社會大眾及不同政黨，其中還有部分暴力組織介入，演變成一場席捲全國、波及歐陸鄰國的全面性民生與政治危機。總理勒克努表示，不排除宣布全國進入緊急狀態。

資源集中私立學校

對此，中興國家政策與公共事務研究所副教授、獲得法國巴黎第一大學法學博士的紀和均受訪時表示，此次抗爭主要是針對師資不足、教學條件與品質不佳等問題抗爭。他說，法國是菁英教育國家，好的國高中資源相當豐沛，例如巴黎市中心的亨利四世中學，相對之下，抗爭爆發起點的聖修伯里高中資源就很缺乏。

紀和均分析，法國近年來經濟情勢不佳，導致學校撙節開支、且學生的經濟能力下降，因此才爆發這麼大的衝突。他認為此次抗爭觀察點有二，首先此活動是Z世代自發性的活動，過往認為Z世代不關心公共事務，但其實很可能是因為時間點還沒到。

「台灣的教育資源也開始集中化！」紀和均提醒說，我國的教育資源也逐漸往大學、私立與明星公立的國高中集中，加上頻繁的教改，而這些學校相對仍保有較傳統的教學方式，因此家長比較願意將小孩送到較好的學校，而一般公立學校的多元化、多階級環境，則因為教育強度下降，反而變成劣勢，更凸顯教育資源分配不均。

財政緊縮侵蝕教育

嘉義縣教師會理事長楊智強則撰文指出，法國公立中學今年秋季開學後，高達53%的國高中至少缺少一名科任老師，部分學校學生只能坐在地上聽講，漏水、發霉更是郊區學校日常，這場由教師罷工點燃、學生接棒的全國抗爭，根源在於法國公共債務逼近3.6兆歐元，政府在赤字規範下不得不祭出預算撙節，教育、醫療等公共服務首當其衝。

楊智強也警告，台灣同樣面臨開學招不滿代理教師的困境，少子化並未帶來教育精緻化，反因員額控管僵化、薪酬缺乏誘因與行政業務繁重，導致優秀人才加速流失。他呼籲，政府在推動各項津貼與短期補助之餘，更應及早正視師資待遇與基本教學環境的長期缺口。

少數執政步法國後塵

東海大學政治系副教授胡祖慶則從憲政角度分析，法國總統馬克宏自2022年起失去國會多數，極右與極左政黨崛起使多數組閣更加困難，少數政府無力推動必要的撙節政策，才讓此次工運學潮因年輕世代、黃背心運動、工會與不屈黨共同動員而一發不可收拾，馬克宏施政滿意度也跌至歷史新低的16%。

胡祖慶也比較台灣處境指出，2024年後台灣總統與內閣同樣無法掌控國會多數，且面對近乎鐵板一塊的在野多數，大罷免更激化政黨對立，再次凸顯少數政府困境。

他警告，台灣政府負債也在快速累積，未來恐重蹈法國覆轍，且若各政黨拒絕遵守倒閣解散等基本規範，恐將坐視民粹領袖崛起，「到時恐將後悔莫及」。

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