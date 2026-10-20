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新北部分學校代理教師比例逾10% 議員促補足正式師資

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市部分學校代理教師比例偏高，引發教學穩定性及學生受教權益疑慮。示意圖。圖／聯合報系資料照
新北市部分學校代理教師比例偏高，引發教學穩定性及學生受教權益疑慮。示意圖。圖／聯合報系資料照

新北市部分學校代理教師比例偏高，恐影響教學穩定性。新北市議員黃淑君調查全市各校教師員額、懸缺及代理教師情形，發現部分學校懸缺、代理教師比例超過10%，呼籲市府在明年教師甄選時，優先補足代理比例偏高學校的正式師資。教育局回應，將檢視各校需求，納入116學年度教師甄選開缺評估，逐步優化師資結構。

新北市議會第五審查委員會近期審查116年度各校預算，黃淑君針對各校教師員額、懸缺及代理教師數據進行調查。她指出，過去因應少子化，擔心正式教師缺額開設過多，未來可能衍生超額教師問題，因此部分員額採懸缺、聘任代理教師方式因應，但長期下來，也應重新檢視各校師資配置是否合理。

黃淑君說，學校除了懸缺聘任代理教師，也可能因正式教師侍親、育嬰留職停薪等因素，產生額外代理需求，因此實際代理教師人數往往高於懸缺數量。舉例而言，一所學校若有10名懸缺，實際代理教師人數可能達20人，不能單看懸缺數量判斷師資狀況。

黃淑君表示，原本以8%至10%作為懸缺、代理比例的合理範圍，但調查發現部分學校已超過10%，希望教育局針對比例偏高的學校優先開出正式教師缺額，逐步降低對代理教師的依賴，維持教學現場穩定。

除了整體代理教師比例，黃淑君也發現國中專任輔導教師、高中數理科教師等專業師資不足，議會預算審查已決議請市府專案協助。她認為，教師人力配置不只是統計數字，更直接關係學生受教品質，教育局應依各校實際需求提出改善措施。

黃淑君另提出多項教師支持議題，包括特教教師課後照顧費用由450元調整至540元、高中集中式特教班及特教助理員午餐指導費、專職心理評量人員不足、專任輔導教師接案量缺乏上限，以及高中輔導行政人員兼課等問題，盼教育局持續與教學現場溝通。

教育局表示，重視各校師資穩定及學生受教權益，針對代理教師比例偏高的學校，將優先檢視師資需求，綜合考量懸缺比率、正式教師員額、學生數變化及少子女化趨勢，納入116學年度教師甄選開缺評估，逐步優化師資結構。

教育局指出，國中專任輔導教師、高中數理科及特殊教育等專業師資需求，也將持續盤點各校配置及實際服務量能，納入後續員額配置與教師甄選規畫。至於特教課後照顧費用、午餐指導費及輔導教師相關支持措施，將依現行法規、經費條件及學校需求蒐集意見，研議可行配套。

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