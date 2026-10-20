教保員加薪掀論戰 全幼產呼籲停止身分對立

教育部預告調整公立幼兒園教保員待遇，引發幼教界對薪資及任用制度的討論。全國幼教產業工會今天表示，教師的努力值得肯定，教保員的專業與付出也不應被忽略，待遇差距應回到實際工作、專業資格與責任檢視，不能只憑職稱或甄試難度決定高低。

教育部10月14日預告修正《公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法》第13條、第20條，預告至28日止。針對部分聲音質疑教保員為何能比照教師薪資，全幼產指出，若認同教保員具有專業價值，也支持改善待遇，就應具體說明兩者薪資必須存在差距的合理依據。

全幼產表示，尊重教師透過師資培育、資格檢定及教師甄試取得職缺的努力，也認同甄試具有選才功能，但考取正式教師是否足以成為教保員待遇必須較低的理由，仍有討論空間。尤其部分教保員已取得教師證，不應因任職名稱不同，忽略其專業養成。

全幼產也公布高雄115學年度調查。在256份業務範圍回覆中，63.3%以教學為主、偶爾支援行政，其中負責3至5歲混齡班者占全體28.1%，2歲專班占35.2%；19.9%主要負責行政、偶爾入班協助，16.8%採教學與行政分時段分工。另有14.5%兼任園主任。

全幼產指出，調查僅反映高雄受訪者情況，但可看出教保員工作樣態多元，涵蓋教學、幼兒照顧、班級經營及行政，不能以片面印象認定只是協助角色。台灣師資培育及資格制度歷經調整，不同世代面對的進用門檻也不同，考試不應成為衡量專業價值的唯一標準。

全幼產表示，部分公幼代理教保員招募困難，偏鄉尤其嚴峻，待遇與工作條件直接影響職缺吸引力。合理薪資雖無法單獨解決幼教所有問題，仍是吸引人才、穩定人力的重要一環。

全幼產呼籲停止身分對立，教師與教保員應彼此合作，並同步改善人力配置、工作條件及專業支持。工會將持續爭取公幼教保員合理待遇，以及非營利、準公共幼兒園和公幼教師的勞動權益。

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