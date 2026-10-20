快訊

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

教保員加薪掀論戰 全幼產呼籲停止身分對立

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部預告調整公立幼兒園教保員待遇，引發幼教界對薪資及任用制度的討論。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
教育部預告調整公立幼兒園教保員待遇，引發幼教界對薪資及任用制度的討論。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

教育部預告調整公立幼兒園教保員待遇，引發幼教界對薪資及任用制度的討論。全國幼教產業工會今天表示，教師的努力值得肯定，教保員的專業與付出也不應被忽略，待遇差距應回到實際工作、專業資格與責任檢視，不能只憑職稱或甄試難度決定高低。

教育部10月14日預告修正《公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法》第13條、第20條，預告至28日止。針對部分聲音質疑教保員為何能比照教師薪資，全幼產指出，若認同教保員具有專業價值，也支持改善待遇，就應具體說明兩者薪資必須存在差距的合理依據。

全幼產表示，尊重教師透過師資培育、資格檢定及教師甄試取得職缺的努力，也認同甄試具有選才功能，但考取正式教師是否足以成為教保員待遇必須較低的理由，仍有討論空間。尤其部分教保員已取得教師證，不應因任職名稱不同，忽略其專業養成。

全幼產也公布高雄115學年度調查。在256份業務範圍回覆中，63.3%以教學為主、偶爾支援行政，其中負責3至5歲混齡班者占全體28.1%，2歲專班占35.2%；19.9%主要負責行政、偶爾入班協助，16.8%採教學與行政分時段分工。另有14.5%兼任園主任。

全幼產指出，調查僅反映高雄受訪者情況，但可看出教保員工作樣態多元，涵蓋教學、幼兒照顧、班級經營及行政，不能以片面印象認定只是協助角色。台灣師資培育及資格制度歷經調整，不同世代面對的進用門檻也不同，考試不應成為衡量專業價值的唯一標準。

全幼產表示，部分公幼代理教保員招募困難，偏鄉尤其嚴峻，待遇與工作條件直接影響職缺吸引力。合理薪資雖無法單獨解決幼教所有問題，仍是吸引人才、穩定人力的重要一環。

全幼產呼籲停止身分對立，教師與教保員應彼此合作，並同步改善人力配置、工作條件及專業支持。工會將持續爭取公幼教保員合理待遇，以及非營利、準公共幼兒園和公幼教師的勞動權益。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

教保員 加薪 幼兒園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教保員有教師證可享同等薪資 公幼教師反彈

公幼教保員擬調薪 台教產：應同步改善人力配置、制度革新

幼教調薪無視制度配套、代理鬆綁惹議 教團批配套不足衝擊專業

影／幼教代理鬆綁惹議 9大教育產業工會怒吼：撤回惡法還我專業尊嚴

相關新聞

新北部分學校代理教師比例逾10% 議員促補足正式師資

新北市部分學校代理教師比例偏高，恐影響教學穩定性。新北市議員黃淑君調查全市各校教師員額、懸缺及代理教師情形，發現部分學校懸缺、代理教師比例超過10%，呼籲市府在明年教師甄選時，優先補足代理比例偏高學校的正式師資。教育局回應，將檢視各校需求，納入116學年度教師甄選開缺評估，逐步優化師資結構。

高雄正式教師招3人、代理卻有6人 職業工會籲教育局別「自廢武功」

教育部擬鬆綁幼兒園代理人員資格，取消「相同資格優先」原則，引發幼教界反彈。高雄市教師職業工會今批評，中央為行政減量犧牲幼教專業，高雄公幼今年正式教師僅招3人、代理教師卻有6人，憂心代理人力取代正式師資，犧牲師資品質，要求教育局不能跟著「自廢武功」。

教保員加薪掀論戰 全幼產呼籲停止身分對立

教育部預告調整公立幼兒園教保員待遇，引發幼教界對薪資及任用制度的討論。全國幼教產業工會今天表示，教師的努力值得肯定，教保員的專業與付出也不應被忽略，待遇差距應回到實際工作、專業資格與責任檢視，不能只憑職稱或甄試難度決定高低。

爵士鋼琴家陳若玗推新單曲 即興樂音傳達脆弱與韌性

爵士鋼琴家陳若玗推出新專輯「Modern Love」中首支單曲「Madly,Deeply」，希望在自由即興的樂音中，傳達...

中市特教生家長控兒課照班遭捆綁椅上 校方還原當時狀況

台中市某國小特教生家長日前到學校洽公，意外目擊兒子在課後照顧班遭綑綁於椅子上，帶孩子就醫驗傷，經診斷前胸、四肢及下巴有多處挫傷，家長已報案，經人本基金會訪查共3名特教生受害，但校方卻以教師工作權及停聘後無人代課為由消極處理，涉案教師迄今仍在學校工作。校方對此致歉，強調已調整涉案人員職務，避免接觸學生。

影／幼教代理鬆綁惹議 9大教育產業工會怒吼：撤回惡法還我專業尊嚴

針對教育部近期預告的兩項幼教法規修正草案，台灣教育產業工會（台教產）等9大教育工會今天舉行記者會，批教育部深陷「進用端全面鬆綁資格把關」與「待遇端缺乏跨體系配套」的傲慢狀態。工會代表強烈呼籲教育部立即撤回修法草案，切勿以「假減量」、「撒錢補貼」來掩飾制度漏洞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。