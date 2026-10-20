高雄正式教師招3人、代理卻有6人 職業工會籲教育局別「自廢武功」

教育部擬鬆綁幼兒園代理人員資格，取消「相同資格優先」原則，引發幼教界反彈。高雄市教師職業工會今批評，中央為行政減量犧牲幼教專業，高雄公幼今年正式教師僅招3人、代理教師卻有6人，憂心代理人力取代正式師資，犧牲師資品質，要求教育局不能跟著「自廢武功」。

高市教師職業工會幼教委員會召集人楊麓潔指出，幼兒園教師、教保員及助理教保員的專業養成與資格要求不同，中央不能為了簡化行政程序，就放棄專業把關，高雄公立幼兒園長期面臨正式教師缺額控管、代理人力配置等問題，若鬆綁代理資格，恐讓地方政府更依賴代理人力，影響師資穩定與幼兒受教品質。

她更點出高雄幼教師資問題，115學年度公立幼兒園聯合甄選，公告正式教師缺額僅3名，代理教師缺額卻有6名，代理缺額是正式缺額2倍，雖然單次甄選數據無法推算全市代理教師比例，但已凸顯正式與代理人力配置問題，值得教育局正視。

楊麓潔質疑，代理教師原是填補短期人力缺口的過度措施，不能成為長期控管正式教師員額替代方案，要求教育局全面盤點常態性教學需求，提出逐年補實正式教師的具體計畫，避免長期代理成為常態。

對於修法增訂代理教師獎金保障，她也強調，待遇改善不能只看薪資，還須兼顧專業資格、職務責任與勞動條件，公幼教師長期面臨全日滿堂、缺乏專屬備課時間，及因公加班補休衍生代課費用負擔等困境，教保員取得教師資格後轉任教師，也可能遭遇年資採計與敘薪不利問題。

她呼籲，高市教育局即使面對中央鬆綁，仍應在法定權限內建立資格查核、進用管理及監督機制，並改善教師授課時數、備課時間及代課人力支援。

「幼教不是有人進班就好！」楊麓潔說，解決師資荒不能只靠取消代理進用限制，中央不應撤除專業防線，地方更不能自廢武功，補足正式教師、改善勞動條件，留住合格幼教人才，保障孩子受教權。

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