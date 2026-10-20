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爵士鋼琴家陳若玗推新單曲 即興樂音傳達脆弱與韌性

中央社／ 台北20日電
爵士鋼琴家陳若玗（中坐者）推出新專輯「Modern Love」中首支單曲「Madly, Deeply」，作品以弦樂四重奏與即興鋼琴為核心，傳達人在快速變動的現實面前那種無可避免的脆弱，以及脆弱之中仍然存在的韌性。（陳若玗提供）
爵士鋼琴家陳若玗（中坐者）推出新專輯「Modern Love」中首支單曲「Madly, Deeply」，作品以弦樂四重奏與即興鋼琴為核心，傳達人在快速變動的現實面前那種無可避免的脆弱，以及脆弱之中仍然存在的韌性。（陳若玗提供）

爵士鋼琴家陳若玗推出新專輯「Modern Love」中首支單曲「Madly,Deeply」，希望在自由即興的樂音中，傳達人在快速變動現實面前無可避免的脆弱，以及脆弱之中仍然存在的韌性。

陳若玗表示，「Madly, Deeply」（瘋狂地，深深地）不只是情歌，「Madly」和「Deeply」也不只是2個浪漫的字眼，而是在一個什麼都變得很快的時代裡，「我們是否還願意靜下來深刻地感受一切。」

陳若玗告訴中央社記者，新專輯「Modern Love」雖然以弦樂四重奏與鋼琴為編制，但她不把這樣的組合視為傳統的「鋼琴五重奏」，「在我的構想中，鋼琴與弦樂四重奏是2個具有獨立聲音與個性的角色，而整張專輯的核心，就是探索兩者之間的對話。」

陳若玗說，弦樂的每個聲部都經過完整作曲，以細膩而複雜的對位線條建立音樂結構；相對地，鋼琴聲部並沒有預先寫下樂譜，而是由她在錄音現場即興演奏，「我希望打破傳統主奏與伴奏的關係。鋼琴與弦樂四重奏時而交會、時而分離，彼此傾聽回應甚至挑戰對方，也為彼此留下呼吸與自由的空間。」

陳若玗從小接受古典音樂教育，畢業自茱莉亞音樂學院，受到紐約多元化風氣影響，從古典音樂跨越到爵士樂，成為首名與索尼音樂簽約的台灣爵士樂藝術家。

陳若玗表示，這張專輯最有意思的地方，正是讓精密的作曲與自由的即興，透過鋼琴與弦樂四重奏之間不斷變化的對話，自然地共存。這次合作的音樂家包括小提琴家林冠羽、許軒豪；中提琴家黃瑞儀及大提琴家上地彩門（Simon Thompson），「台灣有很多非常棒的音樂家，很希望有機會一起合作。」

陳若玗新專輯「Modern Love」11月20日作數位發行，12月18日推出黑膠版本。

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