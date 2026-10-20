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數學不好非因數字 邏輯推理造成學習盲點

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國教育研究指出，孩童對數學感到棘手的原因可能不只是因為對數字不敏感，而是與大腦的邏輯推理、語文理解能力等機制有關。（Photo by Annie Spratt on Unsplash under C.C License）
美國教育研究指出，孩童對數學感到棘手的原因可能不只是因為對數字不敏感，而是與大腦的邏輯推理、語文理解能力等機制有關。（Photo by Annie Spratt on Unsplash under C.C License）

上數學課為何總是特別吃力？美國教育研究指出，孩童對數學感到棘手的原因可能不只是因為對數字不敏感，而是與大腦的邏輯推理、語文理解能力等機制有關。專家建議，未來教學可透過「錯誤分析」來取代單純的分數評量，藉以找出學生的學習盲點。

認知語言推理能力

每日科學》報導，德州農工大學研究顯示，語言相關知識與推理能力是預測數學表現最穩定的認知指標之一。因此，數學不僅僅是處理數字，更需要學生辨識規律、解釋資訊並應用邏輯推理。

研究人員透過分析多項標準化智力與學術測驗發現，除了基礎的「數感」之外，流體推理與語文理解能力在解題過程中同樣扮演著關鍵角色。另外，流體推理幫助學生在沒有既定規則的情況下釐清哪些資訊相關、哪些無關，而語文理解則有助於將背景知識帶入新學的數學概念中。

大腦錯誤修正機制

科學日報》報導，史丹佛大學研究團隊進一步透過腦部造影發現，數學學習困難的孩子在做數量比較任務時，往往較難在犯錯後調整自己的思考策略。大腦掃描顯示，這些孩子在負責監控錯誤與引導行為改變的腦區中，活動表現相對較弱。

儘管傳統教育常將數學障礙歸咎於對數字的不理解，但問題可能根源於更廣泛的認知挑戰，也就是評估錯誤與適應新資訊的能力不足。專家呼籲，教育工作者未來可以透過分析學生犯錯的模式，藉此區分困難是源自概念理解、語言障礙還是邏輯推理，並據此調整教學策略以改善數學表現。

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