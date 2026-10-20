中市特教生家長控兒課照班遭捆綁椅上 校方還原當時狀況

台中市某國小特教生家長日前到學校洽公，意外目擊兒子在課後照顧班遭綑綁於椅子上，帶孩子就醫驗傷，經診斷前胸、四肢及下巴有多處挫傷，家長已報案，經人本基金會訪查共3名特教生受害，但校方卻以教師工作權及停聘後無人代課為由消極處理，涉案教師迄今仍在學校工作。校方對此致歉，強調已調整涉案人員職務，避免接觸學生。
特教生家長指控說，兒子就讀該校小一，但心智年齡只有3歲，沒有口語表達能力，9月中旬後，發現兒子會半夜驚醒，甚至把手放背後，她感到奇怪，直到10月14日到學校洽公，意外發現連同兒子在內的3名特教生，在課照班像牲口及貨物般被綁在椅子上，要求學校暫時停聘老師卻未果，只能請假在家，要求教育局徹查。
校方指出，本校有兩班特教生課後照顧班，由兩名教師與兩名特教助理員照顧20名學生，經查10月14日午休時間，部分學生躺在木質和室地板睡覺，部分在課桌椅上趴著睡覺，老師發現有3位學生情緒較高張，在教室內跑動，怕學生奔跑時踩到其他同學，也擔心學生跑出教室發生危險，因此暫時使用彈性布帶將學生腹部輕微固定於座椅，以維護所有學生安全。
校方強調，學生情緒穩定後，教師立即解除固定，並檢查被固定學生，確認身上並無任何受傷，後續也持續關心學生身心狀況。學校今天已調整涉案人員職務，兩名教師與兩名特教助理員避免接觸3名學生，確保學生安全，另依高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法及相關規定啟動程序、依法調查，將持續提升教師特教知能及輔導策略，以維護特教學生身心發展。
教育局指出，學校已於10月14日完成校安通報，今日開會啟動後續調查程序，教育局將持續督導學校加速調查，儘速釐清事實，如經調查認定有違法或不當情事，將依法嚴辦；有關特教人力，教育局會依學校需求全力提供補助，以維護特教學生受教權益及校園安全。
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教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？
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