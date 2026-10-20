影／幼教代理鬆綁惹議 9大教育產業工會怒吼：撤回惡法還我專業尊嚴

針對教育部近期預告的兩項幼教法規修正草案，台灣教育產業工會（台教產）等9大教育工會今天舉行記者會，批教育部深陷「進用端全面鬆綁資格把關」與「待遇端缺乏跨體系配套」的傲慢狀態。工會代表強烈呼籲教育部立即撤回修法草案，切勿以「假減量」、「撒錢補貼」來掩飾制度漏洞。

台教產秘書長李雅菁指出，教育部日前預告修正《公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法》第13條，對外大肆宣傳具合格教師證的非營利幼兒園教師與公立教保員待遇將比照公幼教師薪級，看似落實「同工同酬」與重視學前專業。然而，教育部卻同步預告修正《教保服務人員條例施行細則》第8條，大舉鬆綁代理人員進用機制。草案中不僅全面刪除「以具相同資格者代理為原則」的核心規定，更取消原本不同資格代理必須「報主管機關核准」的把關程序。

李雅菁表示，政府自民國101年推動「幼托整合」以來，公幼體系從原本「每班兩位教師」調整為「一師一保」，正是因為認同幼教師與教保員的職責與工作內容有所差異。如今政府一方面喊出「同工同酬」修法，另一方面又全面取消代理資格的審查機制，等於自相矛盾、變相宣告「幼托整合失敗」，更將衝擊公立幼兒園正式教師缺額的釋出，嚴重破壞幼教專業體系。

台教產9大工會強調，學前教育是國家人力的根基，幼兒安全與教育品質容不下任何制度漏洞與行政便宜行事，工會將持續與基層教師及家長站在一起，堅定捍衛幼教專業尊嚴。

台教產秘書長李雅菁（右）表示，政府一方面喊出「同工同酬」修法，另一方面又全面取消代理資格的審查機制，等於自相矛盾、變相宣告「幼托整合失敗」，嚴重破壞幼教專業體系。 記者記者杜建重／攝影

針對教育部近期預告的兩項幼教法規修正草案，台灣教育產業工會（台教產）等9大教育工會今天舉行記者會，呼籲教育部撤回修法草案，切勿以「假減量」、「撒錢補貼」掩飾制度漏洞。 記者杜建重／攝影

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