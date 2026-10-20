影／幼教代理鬆綁惹議 9大教育產業工會怒吼：撤回惡法還我專業尊嚴

針對教育部近期預告的兩項幼教法規修正草案，台灣教育產業工會（台教產）等9大教育工會今天舉行記者會，批教育部深陷「進用端全面鬆綁資格把關」與「待遇端缺乏跨體系配套」的傲慢狀態。工會代表強烈呼籲教育部立即撤回修法草案，切勿以「假減量」、「撒錢補貼」來掩飾制度漏洞。
台教產秘書長李雅菁指出，教育部日前預告修正《公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法》第13條，對外大肆宣傳具合格教師證的非營利幼兒園教師與公立教保員待遇將比照公幼教師薪級，看似落實「同工同酬」與重視學前專業。然而，教育部卻同步預告修正《教保服務人員條例施行細則》第8條，大舉鬆綁代理人員進用機制。草案中不僅全面刪除「以具相同資格者代理為原則」的核心規定，更取消原本不同資格代理必須「報主管機關核准」的把關程序。
李雅菁表示，政府自民國101年推動「幼托整合」以來，公幼體系從原本「每班兩位教師」調整為「一師一保」，正是因為認同幼教師與教保員的職責與工作內容有所差異。如今政府一方面喊出「同工同酬」修法，另一方面又全面取消代理資格的審查機制，等於自相矛盾、變相宣告「幼托整合失敗」，更將衝擊公立幼兒園正式教師缺額的釋出，嚴重破壞幼教專業體系。
台教產9大工會強調，學前教育是國家人力的根基，幼兒安全與教育品質容不下任何制度漏洞與行政便宜行事，工會將持續與基層教師及家長站在一起，堅定捍衛幼教專業尊嚴。
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教育部近日預告修正幼教人員敘薪及代理進用規定，引發教團反彈。台灣教育產業工會今天召開記者會，批評調薪未補齊制度配套，代理資格鬆綁更衝擊專業，要求撤回爭議草案，全面檢討幼教勞動條件。
桃園市中壢區近日發生青少年集體暴力事件，受害學生遭多人毆打的影片在網路流傳，引發關注。全國教育產業總工會指出，受害學生就讀學校的導師及生教組長已於10月16日聯繫家長，建議帶孩子驗傷及報案，但截至10月19日上午會議前，校長及主任層級以上行政主管尚未主動聯繫家長。全教產呼籲，學校應主動關懷受害家庭，教育局加強查證及追蹤，桃園市政府也應整合跨局處資源，提供具體安全保護措施。
台中市某國小特教生家長日前到學校洽公，意外目擊兒子在課後照顧班遭綑綁於椅子上，帶孩子就醫驗傷，經診斷前胸、四肢及下巴有多處挫傷，家長已報案，經人本基金會訪查共3名特教生受害，但校方卻以教師工作權及停聘後無人代課為由消極處理，涉案教師迄今仍在學校工作。校方對此致歉，強調已調整涉案人員職務，避免接觸學生。
針對教育部近期預告的兩項幼教法規修正草案，台灣教育產業工會（台教產）等9大教育工會今天舉行記者會，批教育部深陷「進用端全面鬆綁資格把關」與「待遇端缺乏跨體系配套」的傲慢狀態。工會代表強烈呼籲教育部立即撤回修法草案，切勿以「假減量」、「撒錢補貼」來掩飾制度漏洞。
每個孩子都需要一個安心長大的家。新北市府今天舉行「兒少家外安置服務感恩會」，感謝醫療院所、安置單位、類家庭及寄養家庭等200多位服務夥伴。投入寄養家庭服務27年的徐季幼分享，一路走來除家人支持，社工、督導及其他寄養家庭夥伴陪伴，讓她深刻感受這條路從來不是一個人走，而是靠著整個團隊的力量，持續為孩子築起避風港。
AI崛起，國際間認為如今人類已進入「後閱讀時代」，閱讀成為小眾嗜好。文策院上周公布「2025年台灣文化內容消費趨勢調查」，發現台灣整體閱讀率雖持續下降，讀者付費率卻逆勢提升，圖書、雜誌與漫畫皆有超過三成付費讀者月消費達400元。研究團隊建議，在核心消費者的支撐下，「小眾精緻化」與「重度讀者經營」為出版業未來可能發展的方向。
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