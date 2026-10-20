幼教調薪無視制度配套、代理鬆綁惹議 教團批配套不足衝擊專業

教育部近日預告修正幼教人員敘薪及代理進用規定，引發教團反彈。台灣教育產業工會今天召開記者會，批評調薪未補齊制度配套，代理資格鬆綁更衝擊專業，要求撤回爭議草案，全面檢討幼教勞動條件。

台教產教育政策智庫執行長楊逸飛以「亂」形容修法，指教育部一方面提高待遇，另一方面卻刪除代理人員「以具相同資格者代理為原則」及報主管機關核准程序。他質疑，不能以減輕行政負擔為由撤除把關，應改善通報流程，並處理備課時間不足、延托人力短缺及師生比法制化等問題。

台教產幼教中心執行委員楊露潔表示，理解現場缺工、代理制度需要彈性，但不同資格者承擔相同職務，教學標準如何維持？她憂心鬆綁可能打擊師資培育，也影響幼兒安全與教保品質，不能忽略專業資格與教學責任的關係。

調薪配套也引發疑慮。幼教策略中心副執行長江倪舉例，一名具碩士學位、七年公幼年資的教保員，若第四年取得教師證，繼續擔任教保員可累計七年年資；若考取正式教師，依其試算，僅能採計取得教師證後三年，恐出現轉任教師反而減薪的情況。

台教產副秘書長李雅菁指出，教保員與教師適用不同法規，起聘、續聘及契約制度均有差異。幼托整合推動多年，教育部如今僅拉齊薪資，未釐清制度銜接，恐造成混亂，應整體檢討。

民眾黨立委蔡春綢今也出席記者會。她表示，提高待遇、降低師生比都需要人力與經費，政策應一併評估各類園所營運成本及家長負擔，檢視調薪、準公共合作費用與收費審議機制，確保新增經費用於人員待遇及教保品質。她要求教育部充分聽取第一線意見，說明人力供給、財政需求與中央地方分擔，儘速修正爭議、補齊配套。

教育部近日預告修正幼教人員敘薪及代理進用規定，引發教團反彈。台灣教育產業工會今天召開記者會，批評調薪未補齊制度配套，代理資格鬆綁更衝擊專業，要求撤回爭議草案，全面檢討幼教勞動條件。記者董俞佳／攝影

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