幼教調薪無視制度配套、代理鬆綁惹議 教團批配套不足衝擊專業

教育部近日預告修正幼教人員敘薪及代理進用規定，引發教團反彈。台灣教育產業工會今天召開記者會，批評調薪未補齊制度配套，代理資格鬆綁更衝擊專業，要求撤回爭議草案，全面檢討幼教勞動條件。
台教產教育政策智庫執行長楊逸飛以「亂」形容修法，指教育部一方面提高待遇，另一方面卻刪除代理人員「以具相同資格者代理為原則」及報主管機關核准程序。他質疑，不能以減輕行政負擔為由撤除把關，應改善通報流程，並處理備課時間不足、延托人力短缺及師生比法制化等問題。
台教產幼教中心執行委員楊露潔表示，理解現場缺工、代理制度需要彈性，但不同資格者承擔相同職務，教學標準如何維持？她憂心鬆綁可能打擊師資培育，也影響幼兒安全與教保品質，不能忽略專業資格與教學責任的關係。
調薪配套也引發疑慮。幼教策略中心副執行長江倪舉例，一名具碩士學位、七年公幼年資的教保員，若第四年取得教師證，繼續擔任教保員可累計七年年資；若考取正式教師，依其試算，僅能採計取得教師證後三年，恐出現轉任教師反而減薪的情況。
台教產副秘書長李雅菁指出，教保員與教師適用不同法規，起聘、續聘及契約制度均有差異。幼托整合推動多年，教育部如今僅拉齊薪資，未釐清制度銜接，恐造成混亂，應整體檢討。
民眾黨立委蔡春綢今也出席記者會。她表示，提高待遇、降低師生比都需要人力與經費，政策應一併評估各類園所營運成本及家長負擔，檢視調薪、準公共合作費用與收費審議機制，確保新增經費用於人員待遇及教保品質。她要求教育部充分聽取第一線意見，說明人力供給、財政需求與中央地方分擔，儘速修正爭議、補齊配套。
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教育部近日預告修正幼教人員敘薪及代理進用規定，引發教團反彈。台灣教育產業工會今天召開記者會，批評調薪未補齊制度配套，代理資格鬆綁更衝擊專業，要求撤回爭議草案，全面檢討幼教勞動條件。
桃園市中壢區近日發生青少年集體暴力事件，受害學生遭多人毆打的影片在網路流傳，引發關注。全國教育產業總工會指出，受害學生就讀學校的導師及生教組長已於10月16日聯繫家長，建議帶孩子驗傷及報案，但截至10月19日上午會議前，校長及主任層級以上行政主管尚未主動聯繫家長。全教產呼籲，學校應主動關懷受害家庭，教育局加強查證及追蹤，桃園市政府也應整合跨局處資源，提供具體安全保護措施。
台中市某國小特教生家長日前到學校洽公，意外目擊兒子在課後照顧班遭綑綁於椅子上，帶孩子就醫驗傷，經診斷前胸、四肢及下巴有多處挫傷，家長已報案，經人本基金會訪查共3名特教生受害，但校方卻以教師工作權及停聘後無人代課為由消極處理，涉案教師迄今仍在學校工作。校方對此致歉，強調已調整涉案人員職務，避免接觸學生。
針對教育部近期預告的兩項幼教法規修正草案，台灣教育產業工會（台教產）等9大教育工會今天舉行記者會，批教育部深陷「進用端全面鬆綁資格把關」與「待遇端缺乏跨體系配套」的傲慢狀態。工會代表強烈呼籲教育部立即撤回修法草案，切勿以「假減量」、「撒錢補貼」來掩飾制度漏洞。
AI崛起，國際間認為如今人類已進入「後閱讀時代」，閱讀成為小眾嗜好。文策院上周公布「2025年台灣文化內容消費趨勢調查」，發現台灣整體閱讀率雖持續下降，讀者付費率卻逆勢提升，圖書、雜誌與漫畫皆有超過三成付費讀者月消費達400元。研究團隊建議，在核心消費者的支撐下，「小眾精緻化」與「重度讀者經營」為出版業未來可能發展的方向。
中國信託商業銀行主辦的「２０２６閱讀ＭＶＰ」借書換票公益活動今天起跑，攜手基隆市、台北市、新北市、桃園市四縣市共計一六七家公共圖書館及八所大學圖書館共同響應，參與規模再創新高。自今天起至十二月二十日完成指定借閱任務，即可兌換兩張新北中信特攻籃球隊新球季例行賽主場門票兌換券，共六千張入場券，邀請民眾透過閱讀走進球場，感受文字與運動的雙重魅力。
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