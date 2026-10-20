新北兒少安置服務感恩會 她投入27年：光靠自己走不下去

每個孩子都需要一個安心長大的家。新北市府今天舉行「兒少家外安置服務感恩會」，感謝醫療院所、安置單位、類家庭及寄養家庭等200多位服務夥伴。投入寄養家庭服務27年的徐季幼分享，一路走來除家人支持，社工、督導及其他寄養家庭夥伴陪伴，讓她深刻感受這條路從來不是一個人走，而是靠著整個團隊的力量，持續為孩子築起避風港。

今天活動由市長侯友宜頒贈感謝牌，肯定他們長期投入兒少照顧，以愛與耐心陪伴孩子走過人生中的困難時刻。

徐季幼表示，擔任寄養家庭不是一個人的事，而是全家人共同承擔的責任，她特別感謝先生及家人，家中每個人都清楚自己的角色，也能在需要時立即補位、伸出援手，讓家庭運作順利，成為她持續投入寄養服務的重要後盾。

她說，他們用心陪伴孩子，為了給孩子一個避風港、給孩子安全感，也希望在孩子心中種下善與愛的種子，讓孩子帶著曾經感受過的溫暖，未來也能把這份愛分享出去，形成善的循環。她也向在場所有寄養爸爸、寄養媽媽喊話，直呼「我們是最棒的」。

侯友宜說，截至今年8月，新北市共有746名兒少接受家外安置。每一名安置兒少的背後，都有照顧者與專業夥伴默默付出，從日常生活照顧、情緒支持，到協助孩子逐步適應家庭及社區生活，每一份努力都彌足珍貴。

侯友宜指出，家外安置不只是提供孩子安全、穩定的生活環境，更重要的是讓孩子重新感受家庭的溫暖，建立對他人及環境的信任，重新找到希望。市府也了解第一線照顧者承受的身心壓力，將持續推動喘息關懷機制，協助減輕照顧負擔，讓照顧者獲得支持，維持兒少安置服務的穩定運作。

他也特別感謝醫療院所投入兒少照顧網絡，不僅提供急性醫療救治，也走入社區、保母家及兒少家園進行巡迴關懷，全方位守護孩子的健康。

新北市社會局說，兒少家外安置服務需要安置機構、類家庭、寄養家庭，以及社政、醫療等跨專業團隊共同合作，依照每名孩子不同的需求提供適切照顧與支持。未來將持續整合各界資源，完善兒少家外安置服務。

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