桃園爆學生遭多人毆打影片瘋傳 校長未主動關懷？教團籲強化安全保護

桃園市中壢區近日發生青少年集體暴力事件，受害學生遭多人毆打的影片在網路流傳，引發關注。全國教育產業總工會指出，受害學生就讀學校的導師及生教組長已於10月16日聯繫家長，建議帶孩子驗傷及報案，但截至10月19日上午會議前，校長及主任層級以上行政主管尚未主動聯繫家長。全教產呼籲，學校應主動關懷受害家庭，教育局加強查證及追蹤，桃園市政府也應整合跨局處資源，提供具體安全保護措施。

全教產副理事長、桃園市教育產業工會理事長吳明玉10月19日上午8時30分，與桃園市議員彭俊豪、魏筠及桃園市教育局代表前往受害學生就讀學校，了解事件經過及後續處理情形。

全教產表示，依10月19日上午會議所了解的情況，事件發生後，導師及生教組長已於10月16日聯繫家長，建議驗傷及報案，但截至會議前，校長及主任層級以上行政主管尚未主動聯繫家長，了解受害學生的安全及家庭需求。全教產認為，重大學生暴力事件不應只由第一線教師承擔，學校行政主管應主動關懷受害家庭，掌握後續安全風險，並統籌校內行政、學務及輔導資源。

全教產也指出，吳明玉在會議前主動聯繫受害學生家長，得知家長反映，10月18日晚間疑有涉案少女前往受害學生住處，要求簽署和解書，相關情況及是否涉及不當施壓仍待查證。

全教產表示，教育局已介入校安處理及輔導，並派員參與會議，但重大學生受害事件的處理不應僅止於接收學校通報、聽取說明，還應進一步確認學校處理方向及執行情形，建立多元資訊查證與持續追蹤機制，必要時主動聯繫家長，避免因資訊落差而錯失介入時機。

全教產認為，校園安全、教育輔導及就學協助可由學校與教育局提供，但住家周邊治安、上下學安全、放學後照顧及家庭支持，仍須警政、社政、教育及少年輔導等單位共同協助，呼籲桃園市政府整合跨局處資源，依受害學生的實際需求提供持續性的安全保護措施。

針對家長反映曾被建議考慮轉學，全教產表示，轉學可以是尊重學生及家長意願後評估的選項，但不應成為唯一解決方式，相關單位也應審慎評估轉學後的安全風險，提出具體保護措施。

全教產呼籲，學校校長應主動關懷受害家庭、統籌校內資源；教育局應加強多元查證及後續追蹤；桃園市政府則應整合相關局處，提出具體安全保護措施。教育部也應檢討全國重大學生受害事件的行政關懷及跨機關支援制度。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往