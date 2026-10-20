波蘭窩噗瘋薩克斯風四重奏 擁抱古典音樂不動搖

成團10週年，來自波蘭的窩噗瘋薩克斯風四重奏（Whoop Group）訪台演出，10年除了外貌改變，對音樂的理解以及選曲眼光都有成長，不變的是呈現古典音樂的藝術性不會動搖。

窩噗瘋多年來始終保有鮮明的古典音樂風格，並透過編曲與重新創作，呈現古典音樂的高度藝術性，賦予既有作品新的生命。擅長改編與創作的團員科紹夫斯基（Krzysztof Koszowski）表示，「演奏各地民謠就像學習全新語言，畢竟這些流傳已久的民謠都有獨特的音階、語言及音樂風格，我們都非常尊重。」

穆拉斯（Jakub Muras）認為，如何將這些音樂素材合理分配給四支薩克斯風，同時維持旋律的連貫性與原有的活力，「這是編曲時最困難的部分。」科紹夫斯基分享，像他們選擇經典卡通「湯姆與傑利」配樂，「首先要面對樂曲本身鋼琴聲部具有大量密集音符、快速跳躍的旋律，以及強烈的打擊樂效果。」

這次演出曲目包括孟德爾頌（Felix Mendelssohn）、葛利格（Edvard Grieg）與柴可夫斯基（PyotrTchaikovsky）等作曲家經典樂作，也有經典卡通「湯姆與傑利」等改編。除了曲目選擇，團員們也會在曲目間加入解說、故事與觀眾互動，期待觀眾不要正襟危坐，與他們一起感受音樂的脈動。

波蘭窩噗瘋薩克斯風四重奏將於10月21日演出，地點在台北國家演奏廳；10月23日在高雄衛武營音樂廳，與高雄市管樂團合作薩克斯風八重奏及管樂團合奏。

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