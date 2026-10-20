快訊

最難訂位Buffet！島語大巨蛋店11月19日正式開幕 老饕嗨：準備開搶

鄭家純生雙胞胎女兒產後7天「肚圍還有96公分」 親曝真實狀態

兒子驗DNA為何引發連鎖效應？ 陸配來台15年居留被撤銷

聽新聞
0:00 / 0:00

波蘭窩噗瘋薩克斯風四重奏 擁抱古典音樂不動搖

中央社／ 台北20日電

成團10週年，來自波蘭的窩噗瘋薩克斯風四重奏（Whoop Group）訪台演出，10年除了外貌改變，對音樂的理解以及選曲眼光都有成長，不變的是呈現古典音樂的藝術性不會動搖。

窩噗瘋多年來始終保有鮮明的古典音樂風格，並透過編曲與重新創作，呈現古典音樂的高度藝術性，賦予既有作品新的生命。擅長改編與創作的團員科紹夫斯基（Krzysztof Koszowski）表示，「演奏各地民謠就像學習全新語言，畢竟這些流傳已久的民謠都有獨特的音階、語言及音樂風格，我們都非常尊重。」

穆拉斯（Jakub Muras）認為，如何將這些音樂素材合理分配給四支薩克斯風，同時維持旋律的連貫性與原有的活力，「這是編曲時最困難的部分。」科紹夫斯基分享，像他們選擇經典卡通「湯姆與傑利」配樂，「首先要面對樂曲本身鋼琴聲部具有大量密集音符、快速跳躍的旋律，以及強烈的打擊樂效果。」

這次演出曲目包括孟德爾頌（Felix Mendelssohn）、葛利格（Edvard Grieg）與柴可夫斯基（PyotrTchaikovsky）等作曲家經典樂作，也有經典卡通「湯姆與傑利」等改編。除了曲目選擇，團員們也會在曲目間加入解說、故事與觀眾互動，期待觀眾不要正襟危坐，與他們一起感受音樂的脈動。

波蘭窩噗瘋薩克斯風四重奏將於10月21日演出，地點在台北國家演奏廳；10月23日在高雄衛武營音樂廳，與高雄市管樂團合作薩克斯風八重奏及管樂團合奏。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北水圳公園26日全新亮相 首創3舞台交織音樂盛宴

台中爵士音樂節音樂家念阿彌陀佛長達3分鐘 民眾：我被超渡了

提勒曼領軍 百年名團柏林國家歌劇院管弦樂團11月首訪台

客家母語遇上北管與搖滾！生祥樂隊 2012 年成立，關懷環境以及台灣小人物

相關新聞

閱讀率續跌 讀者付費率逆勢增至52%

文策院公布「二○二五年台灣文化內容消費趨勢調查」，發現台灣整體閱讀率雖持續下降，讀者付費率卻逆勢提升，圖書、雜誌與漫畫皆有超過三成付費讀者月消費達四百元。研究團隊建議，在核心消費者的支撐下，「小眾精緻化」與「重度讀者經營」為出版業未來可能發展的方向。

讀者變少卻更肯花錢? 文策院調查 台灣文化消費 「付費率」逆勢提升

AI崛起，國際間認為如今人類已進入「後閱讀時代」，閱讀成為小眾嗜好。文策院上周公布「2025年台灣文化內容消費趨勢調查」，發現台灣整體閱讀率雖持續下降，讀者付費率卻逆勢提升，圖書、雜誌與漫畫皆有超過三成付費讀者月消費達400元。研究團隊建議，在核心消費者的支撐下，「小眾精緻化」與「重度讀者經營」為出版業未來可能發展的方向。

中信銀閱讀MVP 借書送球賽門票

中國信託商業銀行主辦的「２０２６閱讀ＭＶＰ」借書換票公益活動今天起跑，攜手基隆市、台北市、新北市、桃園市四縣市共計一六七家公共圖書館及八所大學圖書館共同響應，參與規模再創新高。自今天起至十二月二十日完成指定借閱任務，即可兌換兩張新北中信特攻籃球隊新球季例行賽主場門票兌換券，共六千張入場券，邀請民眾透過閱讀走進球場，感受文字與運動的雙重魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。