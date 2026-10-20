聽新聞
0:00 / 0:00

中信銀閱讀MVP 借書送球賽門票

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
「2026閱讀MVP」借書換票公益活動記者會，教育部次長張廖萬堅（右五）、TPBL會長莊瑞雄（右四）、中信金控董事會秘書長高人傑（左四）、中信育樂董事長陳國恩（左三）、台北市立圖書館館長洪世昌（左二）、新北市立圖書館館長吳佳珊（右三）、活動代言人林任鴻（右二）、游竣宥（左一）及楊立楷（右一）共同見證活動起跑。圖／中信銀行提供
「2026閱讀MVP」借書換票公益活動記者會，教育部次長張廖萬堅（右五）、TPBL會長莊瑞雄（右四）、中信金控董事會秘書長高人傑（左四）、中信育樂董事長陳國恩（左三）、台北市立圖書館館長洪世昌（左二）、新北市立圖書館館長吳佳珊（右三）、活動代言人林任鴻（右二）、游竣宥（左一）及楊立楷（右一）共同見證活動起跑。圖／中信銀行提供

中國信託商業銀行主辦的「２０２６閱讀ＭＶＰ」借書換票公益活動今天起跑，攜手基隆市、台北市、新北市、桃園市四縣市共計一六七家公共圖書館及八所大學圖書館共同響應，參與規模再創新高。自今天起至十二月二十日完成指定借閱任務，即可兌換兩張新北中信特攻籃球隊新球季例行賽主場門票兌換券，共六千張入場券，邀請民眾透過閱讀走進球場，感受文字與運動的雙重魅力。

活動於昨天舉辦記者會，教育部次長張廖萬堅表示，「閱讀ＭＶＰ」透過創新模式結合全台各公共圖書館及大學圖書館，搭起閱讀及運動的橋梁，非常值得鼓勵。ＴＰＢＬ會長莊瑞雄分享，中國信託釋出有價資源投入公益，讓民眾可透過住家附近的圖書館借書換球票，欣賞到一流職籃賽事，他鼓勵大家進場支持台灣職籃發展。

中國信託育樂董事長陳國恩指出，中國信託銀行與中信育樂提供資源攜手全國各地公共圖書館及大學，鼓勵親子與青年學子走進圖書館、增進閱讀風氣，亦讓不同年齡層的民眾有機會進場支持台灣職業運動。

中信兄弟游竣宥、中信特攻林任鴻與中信飛牡蠣楊立楷也出席記者會現場，分享閱讀對於職業生涯的重要性，鼓勵民眾養成閱讀和運動良好習慣。

中國信託結合集團資源推動「閱讀ＭＶＰ」借書換票公益活動迄今邁入第十一年，足跡遍布全台廿縣市二七九家公共圖書館及十五所大學圖書館，透過提供職業運動賽事觀賽機會，鼓勵民眾培養閱讀習慣，累積帶動逾六十萬冊圖書借閱、送出超過十二萬張職棒以及職籃球票。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

中信銀 中信 閱讀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中信銀行「2026閱讀MVP」 贈6,000張中信特攻門票

彰化福興國中理財愛的書庫 助學生正確金錢觀

宜蘭五結國中圖書館煥然一新 森林系「閱讀聚落」今啟用

竹市棒球場50週年交流賽11月1日登場 免費索票

相關新聞

閱讀率續跌 讀者付費率逆勢增至52%

文策院公布「二○二五年台灣文化內容消費趨勢調查」，發現台灣整體閱讀率雖持續下降，讀者付費率卻逆勢提升，圖書、雜誌與漫畫皆有超過三成付費讀者月消費達四百元。研究團隊建議，在核心消費者的支撐下，「小眾精緻化」與「重度讀者經營」為出版業未來可能發展的方向。

中信銀閱讀MVP 借書送球賽門票

中國信託商業銀行主辦的「２０２６閱讀ＭＶＰ」借書換票公益活動今天起跑，攜手基隆市、台北市、新北市、桃園市四縣市共計一六七家公共圖書館及八所大學圖書館共同響應，參與規模再創新高。自今天起至十二月二十日完成指定借閱任務，即可兌換兩張新北中信特攻籃球隊新球季例行賽主場門票兌換券，共六千張入場券，邀請民眾透過閱讀走進球場，感受文字與運動的雙重魅力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。