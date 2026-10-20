中信銀閱讀MVP 借書送球賽門票

中國信託商業銀行主辦的「２０２６閱讀ＭＶＰ」借書換票公益活動今天起跑，攜手基隆市、台北市、新北市、桃園市四縣市共計一六七家公共圖書館及八所大學圖書館共同響應，參與規模再創新高。自今天起至十二月二十日完成指定借閱任務，即可兌換兩張新北中信特攻籃球隊新球季例行賽主場門票兌換券，共六千張入場券，邀請民眾透過閱讀走進球場，感受文字與運動的雙重魅力。

活動於昨天舉辦記者會，教育部次長張廖萬堅表示，「閱讀ＭＶＰ」透過創新模式結合全台各公共圖書館及大學圖書館，搭起閱讀及運動的橋梁，非常值得鼓勵。ＴＰＢＬ會長莊瑞雄分享，中國信託釋出有價資源投入公益，讓民眾可透過住家附近的圖書館借書換球票，欣賞到一流職籃賽事，他鼓勵大家進場支持台灣職籃發展。

中國信託育樂董事長陳國恩指出，中國信託銀行與中信育樂提供資源攜手全國各地公共圖書館及大學，鼓勵親子與青年學子走進圖書館、增進閱讀風氣，亦讓不同年齡層的民眾有機會進場支持台灣職業運動。

中信兄弟游竣宥、中信特攻林任鴻與中信飛牡蠣楊立楷也出席記者會現場，分享閱讀對於職業生涯的重要性，鼓勵民眾養成閱讀和運動良好習慣。

中國信託結合集團資源推動「閱讀ＭＶＰ」借書換票公益活動迄今邁入第十一年，足跡遍布全台廿縣市二七九家公共圖書館及十五所大學圖書館，透過提供職業運動賽事觀賽機會，鼓勵民眾培養閱讀習慣，累積帶動逾六十萬冊圖書借閱、送出超過十二萬張職棒以及職籃球票。

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