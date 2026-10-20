閱讀率續跌 讀者付費率逆勢增至52%

文策院公布「二○二五年台灣文化內容消費趨勢調查」，發現台灣整體閱讀率雖持續下降，讀者付費率卻逆勢提升，圖書、雜誌與漫畫皆有超過三成付費讀者月消費達四百元。研究團隊建議，在核心消費者的支撐下，「小眾精緻化」與「重度讀者經營」為出版業未來可能發展的方向。

ＡＩ崛起，人類已進入「後閱讀時代」，閱讀成為小眾嗜好。調查指出，二○二五年的閱讀率（一年內曾翻閱或讀完至少一本書）持續下降，從二○二○年的八成四，逐年降低至二○二五年的七成五，而每日閱讀者約占一成。但可喜的是，整體出版作品的讀者付費率逆勢提升，從二○二○年的四成三，提升到二○二五年的五成二。

紙本書方面，三成四紙本圖書付費讀者月消費超過四百元，相當於每月購買一本新書。如以年齡層計算，十五至廿九歲購買率提升，但卅到四十九歲客群微幅流失。漫畫作品雖定價低，月消費超過六百元的讀者仍占一成五。

過去業界擔心盜版盛行下，民眾對電子書無法養成付費習慣。但最新調查指出，電子書的付費閱讀率已從二○二三年的一成九，逐步提升到二○二五年的二成七。電子書閱讀器去年崛起，和平板的閱讀使用率逐步成長，但現階段電子書閱讀仍以手機與電腦為主，研究團隊建議電子書閱讀器業者強化多元裝置的介面與閱讀模式。

調查指出，不只紙本和電子閱讀的付費率提升，\Podcast、流行音樂展演與表演藝術的付費參與率也持續成長。尤其表演藝術活動的整體民眾付費率，從二○二一年的一成七，提升到二○二五年的四成五。付費觀眾中，一成觀眾年消費大於五千元，中位數為一千五百元到兩千元。顯見台灣人對於藝文消費，已培養出付費的概念。

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