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近10公尺「大稻埕畫卷」 重現百年城市記憶

聯合報／ 記者何定照／即時報導
臺北市藝文推廣處展出115年度駐館藝術家特展《圖像的隱喻：張哲銘個展》，圖為〈大稻埕畫卷〉局部。圖／臺北市藝文推廣處提供
臺北市藝文推廣處展出115年度駐館藝術家特展《圖像的隱喻：張哲銘個展》，圖為〈大稻埕畫卷〉局部。圖／臺北市藝文推廣處提供

臺北市藝文推廣處115年度駐館藝術家特展《圖像的隱喻：張哲銘個展》，10月15日至11月22日於藝文大樓一樓特展室展出。藝術家張哲銘以艋舺大稻埕的歷史影像為創作起點，透過拼貼、轉印等方式，探索城市發展與集體記憶。

展覽核心作品《大稻埕畫卷》與《艋舺畫卷》皆長近10公尺，橫向展開淡水河東岸的城市發展與生活記憶。觀眾可隨著身體移動觀看，在長卷中感受城市時間的流動。張哲銘長期從艋舺、大稻埕一帶的歷史影像取材，以「歷史圖像的重新選擇」為創作與展覽的起點，將曾經記錄特定時代的影像轉化為具有當代視覺語彙的作品。

除大型畫卷外，展覽也呈現〈單車少年〉、〈反面城市〉、〈背影的背影〉、〈鳳梨罐頭〉等系列作品，從宏觀的城市景觀轉向人物、動作、物件與生活片段。

本展另一大亮點，是將光影化為作品觀看的一部分。張哲銘以雙層畫框結合燈光投射，讓光線穿透前後兩層畫面，使歷史圖像在光影交疊間呈現若隱若現的視覺變化。隨著觀眾觀看的距離與角度不同，畫面中的人物、城市景象與影子也產生不同層次。

展覽以「長卷、平面、書籍」三種尺度延伸觀看經驗，除大型畫卷及平面作品外，亦呈現《大稻埕－走走》出版成果，讓城市圖像從展場進入閱讀，持續與日常生活產生連結。展覽期間另規劃「藝術下午茶」講座及「藝術家導覽」等活動，邀請觀眾加入「貼進歷史的畫卷」，從觀看者成為城市記憶的共同書寫者。

張哲銘近期以作品〈蘭陽意境〉參加2026宜蘭美術獎，在552件參賽作品中脫穎而出，同時榮獲最高獎項「宜蘭獎」及「宜蘭意象獎」雙料殊榮。此次個展則將創作視角帶回臺北，從艋舺、大稻埕的歷史影像出發，探索城市發展與集體記憶。

臺北市藝文推廣處代理處長李秉真表示，藝文推廣處持續透過多元展覽與藝文活動，落實文化平權，讓市民有機會親近藝術。《圖像的隱喻》以獨特的光影展示為特色，讓歷史圖像在光線交疊間呈現不同層次，不僅展現當代藝術的多元表現，也讓藝術成為連結城市歷史與市民生活的橋梁。

張哲銘表示，本次展覽呈現近年以臺北城市歷史為題的創作成果，透過《大稻埕畫卷》與《艋舺畫卷》，探索城市深層記憶及其未來想像。展覽從歷史圖像的選擇與再詮釋出發，延伸至長卷、平面作品及書籍等不同形式，讓圖像不再只是單一的歷史紀錄，而能轉化為承載多元意義的藝術語言，開放觀眾依自身經驗與感受，重新詮釋作品。

展覽即日起至11月22日於臺北市藝文推廣處藝文大樓1樓特展室展出，歡迎市民朋友免費參觀。

《圖像的隱喻：張哲銘個展》即日起展出，圖為〈大稻埕 藝術家書〉局部。圖／臺北市藝文推廣處提供
《圖像的隱喻：張哲銘個展》即日起展出，圖為〈大稻埕 藝術家書〉局部。圖／臺北市藝文推廣處提供

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