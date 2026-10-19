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台灣科技藝術捷克訊號節亮相 登大報封面備受矚目

中央社／ 布拉格19日專電

台灣藝術家張方禹雷射光影作品、黃心健沉浸式互動裝置，捷克訊號節展出；張方禹作品更登上捷克大報封面，備受矚目與國際肯定。訊號節節目經理伯達表示，有幸邀請兩位藝術家參與，台灣的新媒體藝術創作環境發展蓬勃。

在文化部支持下，駐捷克代表處文化組與訊號節（Signal Festival）持續深化合作，促成台灣新媒體藝術家張方禹工作室，以及黃心健與美國前衛藝術家安德森（Laurie Anderson）共同創作的2件作品，於15日至18日在布拉格展出，也是台灣連續第2年受邀參與藝術節。

藝術家張方禹展出雷射光影裝置「多重沉浸式_顛倒」（Multimmersion_Upside Down）。作品運用高達10公尺的雷射裝置，將細緻光束投射至水面，透過光線的反射與折射，營造虛實交錯的光影空間。作品亦結合布拉格舊污水處理廠附近、周邊工業地景與自然水域，引領觀眾以嶄新視角感受城市歷史、光影藝術與環境之間的對話。

張方禹日前受邀參與斯洛伐克「白夜藝術節」（Biela noc）展出動力光影裝置「Ring：Kosmologia」，隨即轉往布拉格參與訊號節，以光影創作接連亮相中東歐2大指標性藝術節。

另一件台灣參展作品「登月」（To the Moon），將月球轉化為充滿詩意與想像的空間，由台灣新媒體藝術家黃心健與美國跨領域藝術家安德森（LaurieAnderson）共同創作，於布拉格市中心X10劇院展出。

「登月」以人類首次登月50週年為創作契機，融合神話、文學、科學及科幻想像，透過沉浸式影像體驗，帶領觀眾展開約15分鐘的奇幻宇宙旅程，穿梭於由瀕危及已滅絕物種構成的星座、DNA結構交織的奇幻景觀，以及漂浮於宇宙中的科技遺跡與化石玫瑰。

訊號節節目經理伯達（Daniel Burda）表示，台灣擁有蓬勃發展的新媒體藝術創作環境，孕育出許多活躍於國際舞台的藝術家。從傳統燈會文化到當代前衛光影藝術，「光」始終在台灣文化中占有特殊地位。

伯達也提及，去年台灣團隊「黑川互動媒體藝術」展出的水幕投影作品令人印象深刻，今年很高興能延續與台灣的合作，進一步探索台灣多元且充滿活力的藝術創作，邀請張方禹及黃心健兩位藝術家參展。

文化部表示，今年10月，台灣作品接連於斯洛伐克及捷克兩大光影藝術節亮相，不僅展現台灣新媒體藝術多元的創作面貌，也反映長期耕耘國際專業網絡所累積的合作成果，未來將持續透過跨國展演及專業交流，深化與中東歐指標性藝術節的夥伴關係。

駐捷克代表處文化組表示，張方禹的雷射光影裝置受到捷克重要平面媒體關注，接連登上捷克影響力日報「Metro」及獨立新聞「Deník N」報紙封面。兩家媒體均以張方禹作品作為封面主視覺，其中「DeníkN」更於藝術節特刊封面介紹藝術家及其創作，反映台灣科技藝術在捷克頗受關注。

訊號節創辦於2013年，是捷克規模最大且最具代表性的光影藝術節之一，每年吸引逾50萬人次參與。本屆訊號節以「繼續夢想」（Dream On!）為策展主題，聚焦夢境、現實與人類想像之間的關係，邀集來自台灣、美國及歐洲等藝術家前來參與。

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