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立院教文委員會考察中市校園 促中央補助整建設施
國民黨立委廖偉翔今天邀請立法院教育及文化委員會到台中市考察多所國中小校園，針對各校亟需改善設施，促請中央全力支持補助經費，提供孩子們更安全的學習空間。
立法院教育及文化委員會今天分別前往文山國小、黎明國中、大業國中、大仁國小及安和國中等校，包括廖偉翔、國民黨台中市議員黃馨慧、國教署長彭富源、台中市教育局副局長郭明洲等人出席。
委員會首站前往文山國小現勘「新建風雨球場工程案」及「危險鋪面案」。廖偉翔表示，文山國小興建風雨球場已連續爭取多年，由於校內缺乏能遮陽蔽雨的室外活動場所，每逢雨天或酷熱天氣，學生的體育課與各類運動活動即無法正常進行，嚴重影響受教權益與身心健全發展。
廖偉翔強調，希望能儘速推動風雨球場興建，徹底改善學生的運動條件；同時，針對校內多處老舊、易致學童跌倒的危險鋪面也必須全面整建，杜絕校園安全死角。
在運動設施改善部分，考察團隊接續走訪大業國中、大仁國小及安和國中，現勘操場跑道整修及周邊環境改善案，多所學校的PU跑道因長期受日曬雨淋及高頻率使用，普遍出現磨損、龜裂、脫屑甚至抓地力不足等狀況，嚴重影響學生的運動安全。
廖偉翔表示，這次考察針對各校急需改善的風雨球場新建、危險鋪面改善、破損圍牆整建及操場跑道翻新等關鍵工程進行現場會勘與研商，並力促中央全力支持補助經費，給孩子們更安全的學習空間。
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