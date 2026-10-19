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一生守護瀕危文化資產...獅頭製作大師陳銘鴻76歲辭世 文化部將頒旌揚狀
台中市傳統工藝「獅頭製作」保存者陳銘鴻16日辭世，享壽76歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，「獅頭製作」是瀕危的無形文化資產，陳銘鴻長年致力傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。
陳銘鴻1951年出生於台中大甲，因出生農家，自幼喜愛在田間捏塑泥土為樂，早期大甲五十三庄以武術聞名，範圍包括大甲、大安、外埔、后里4區，學習武術原是為強身及自衛之用，漸漸發展至廟會陣頭常見獅陣表演，以致獅頭製作成為農業社會特有的傳統技藝。
陳銘鴻年少時亦加入「玉麟館」拜師學藝，並製作獅頭，數十年來從事武術與獅頭製作教學，其獅頭製作於傳統中賦予個人技藝特色，作品顯出莊重典雅。台中市政府於2015年2月10日登錄「獅頭製作」為傳統工藝，並認定陳銘鴻為保存者。
文化部表示，陳銘鴻長期從事獅頭製作，以傳統技法捏土成形，逐層敷以紙、布成為獅頭，再彩畫上色，技藝精湛，對於無形文化資產的保存傳承深具貢獻。
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