快訊

洩軍事機密！2官兵缺錢淪共諜賺百萬 高院裁定羈押

和趙大哥敲好時間！蔣萬安接受趙少康「誰來當市長」專訪 今晚8時開播

外資再賣767億！這檔與0050遭大砍 連9日提款7585億

聽新聞
0:00 / 0:00

提勒曼領軍 百年名團柏林國家歌劇院管弦樂團11月首訪台

中央社／ 台北19日電

由重量級指揮提勒曼（Christian Thielemann）領軍，超過450年歷史的柏林國家歌劇院管弦樂團（Staatskapelle Berlin）將首度訪台，11月帶來莫札特、布魯克納等代表性樂作。

2025年起，提勒曼正式上任柏林國家歌劇院暨柏林國家歌劇院管弦樂團音樂總監，接下理查．史特勞斯（Richard Strauss）、福特萬格勒（WilhelmFurtwängler）、巴倫波因（Daniel Barenboim）等歷代大師掌舵過的德國名團。

提勒曼指揮風格不強加個人特色，而是讓每一支樂團原有的聲音本色，在他的指揮下發揮到極致，是德奧當今重量級指揮之一。

提勒曼與作曲家布魯克納（Anton Bruckner）的緣分始於青年時代，20多歲第一次親自執棒，選的就是布魯克納「第4號交響曲」。多年後提勒曼分享，當時太沉浸在自己的感動裡，將速度處理得太慢，「經過一次次演出，我才逐漸領悟，我們必須在布魯克納的音樂中找到脈搏。」

這份長年的鑽研最終凝聚成重要里程碑，提勒曼與維也納愛樂完成了布魯克納完整交響曲錄音，除了第1至第9號，更納入兩部早期未編號作品，共11部交響曲，成為維也納愛樂史上首度由同一位指揮家完成的布魯克納全集，提勒曼也成布魯克納權威。

布魯克納的音樂同樣深植柏林國家歌劇院管弦樂團的演奏歷史。從巴倫波因掌舵時期，樂團曾完成布魯克納第1號到第9號交響曲的錄音，並將完整九大交響曲帶往維也納金色大廳、紐約卡內基音樂廳及巴黎愛樂廳演出。當提勒曼與柏林國家歌劇院管弦樂團相遇，數十年研究總譜形成的清晰理解，不用言語，都將在音樂裡呈現。

柏林國家歌劇院管弦樂團首度訪台將帶來3場演出，11月21日在台北國家音樂廳，將帶來莫札特「第21號鋼琴協奏曲」與布魯克納「第4號交響曲」，這也是樂團今年開幕音樂會的陣容。鋼琴家為德奧權威老大師布赫賓德（Rudolf Buchbinder）。

11月22日在台北國家音樂廳，24日首度南下高雄衛武營音樂廳，曲目則為理查・史特勞斯「最後四首歌」與「阿爾卑斯交響曲」。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

柏林 國家歌劇院 德國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

維也納愛樂台北國家音樂廳晨間開演 重現金色大廳經典時刻

烏克蘭樂團 12月捎和平之聲

抗癌期間仍堅持重返舞台指揮 逢甲大學管樂團指揮老師呂彥慶辭世

太魯閣峽谷藝術音樂季「迴聲40」 優人神鼓12月5日主場演出

相關新聞

一生守護瀕危文化資產...獅頭製作大師陳銘鴻76歲辭世 文化部將頒旌揚狀

台中市傳統工藝「獅頭製作」保存者陳銘鴻16日辭世，享壽76歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，「獅頭製作」是瀕危的無形文化資產，陳銘鴻長年致力傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

客家幣2.0要學校造冊、審資格 全教產：別把校園當免費行政中心

總統賴清德、行政院長卓榮泰在教師節強調改善教學環境、傾聽教學現場聲音及減輕不必要的行政負擔。但全國教育產業總工會指出，客家委員會近日推動「客家幣2.0」校園獎勵發送計畫，要求學校蒐集學生資料、審核師生資格、建立名冊、填報系統及取得個資蒐集同意書，引發基層行政人員反彈。全教產要求客委會立即撤回相關申報作業，並呼籲教育部建立非教育本務事項的公文審查與分流機制，避免各部會將學校當成免費行政中心。

滑著學習／看完秒懂只是錯覺？如何扭轉短影音學習危機

數學老師劉繼文觀察，教學影片超過1分鐘，留存率就明顯下滑。短影音能吸引目光，但學生愈習慣「短、快、立刻有答案」，是否愈難忍受卡關、讀完長文？教師與專家提醒，短片只是學習的敲門磚，真正關鍵在後端學習。且短影音既然擋不住，與其禁止，不如想辦法轉化為「教學鷹架」。

亞大創辦人 獲一等教育專業獎章

中亞聯大創辦人蔡長海十七日獲教育部頒給「一等教育專業獎章」，肯定他四十餘年深耕教育的卓越貢獻。蔡長海說，中國醫藥大學與亞洲大學不能只滿足於達到標準，而是要朝國際一流大學邁進，培育更多院士級學者，進一步挑戰諾貝爾獎。

117億推AI教育 教師嘆：不能只拚設備

因應ＡＩ浪潮，教育部投入一一七億餘元推動ＡＩ方舟計畫、數位教育等。不少中小學教師坦言，ＡＩ教學指引雖已上路，但不是每位教師都有能力結合ＡＩ授課，教學現場面臨教師培訓不足、行政負擔、家長難以陪伴及指引規範抽象等問題。專家認為，ＡＩ教育不能只拚設備到位，應先提升教師、家長的ＡＩ素養，才能真正落實到課堂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。