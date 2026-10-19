提勒曼領軍 百年名團柏林國家歌劇院管弦樂團11月首訪台
由重量級指揮提勒曼（Christian Thielemann）領軍，超過450年歷史的柏林國家歌劇院管弦樂團（Staatskapelle Berlin）將首度訪台，11月帶來莫札特、布魯克納等代表性樂作。
2025年起，提勒曼正式上任柏林國家歌劇院暨柏林國家歌劇院管弦樂團音樂總監，接下理查．史特勞斯（Richard Strauss）、福特萬格勒（WilhelmFurtwängler）、巴倫波因（Daniel Barenboim）等歷代大師掌舵過的德國名團。
提勒曼指揮風格不強加個人特色，而是讓每一支樂團原有的聲音本色，在他的指揮下發揮到極致，是德奧當今重量級指揮之一。
提勒曼與作曲家布魯克納（Anton Bruckner）的緣分始於青年時代，20多歲第一次親自執棒，選的就是布魯克納「第4號交響曲」。多年後提勒曼分享，當時太沉浸在自己的感動裡，將速度處理得太慢，「經過一次次演出，我才逐漸領悟，我們必須在布魯克納的音樂中找到脈搏。」
這份長年的鑽研最終凝聚成重要里程碑，提勒曼與維也納愛樂完成了布魯克納完整交響曲錄音，除了第1至第9號，更納入兩部早期未編號作品，共11部交響曲，成為維也納愛樂史上首度由同一位指揮家完成的布魯克納全集，提勒曼也成布魯克納權威。
布魯克納的音樂同樣深植柏林國家歌劇院管弦樂團的演奏歷史。從巴倫波因掌舵時期，樂團曾完成布魯克納第1號到第9號交響曲的錄音，並將完整九大交響曲帶往維也納金色大廳、紐約卡內基音樂廳及巴黎愛樂廳演出。當提勒曼與柏林國家歌劇院管弦樂團相遇，數十年研究總譜形成的清晰理解，不用言語，都將在音樂裡呈現。
柏林國家歌劇院管弦樂團首度訪台將帶來3場演出，11月21日在台北國家音樂廳，將帶來莫札特「第21號鋼琴協奏曲」與布魯克納「第4號交響曲」，這也是樂團今年開幕音樂會的陣容。鋼琴家為德奧權威老大師布赫賓德（Rudolf Buchbinder）。
11月22日在台北國家音樂廳，24日首度南下高雄衛武營音樂廳，曲目則為理查・史特勞斯「最後四首歌」與「阿爾卑斯交響曲」。
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