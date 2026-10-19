客家幣2.0要學校造冊、審資格 全教產：別把校園當免費行政中心

總統賴清德、行政院長卓榮泰在教師節強調改善教學環境、傾聽教學現場聲音及減輕不必要的行政負擔。但全國教育產業總工會指出，客家委員會近日推動「客家幣2.0」校園獎勵發送計畫，要求學校蒐集學生資料、審核師生資格、建立名冊、填報系統及取得個資蒐集同意書，引發基層行政人員反彈。全教產要求客委會立即撤回相關申報作業，並呼籲教育部建立非教育本務事項的公文審查與分流機制，避免各部會將學校當成免費行政中心。

全教產指出，客委會9月24日啟動「客家幣2.0」校園獎勵發送計畫，透過縣市教育局處函轉各級學校及幼兒園，要求指定行政人員於10月1日至11月30日期間，完成符合資格師生的名冊彙整、批次填報及資格審核，逾期視同放棄領取。雖然公文未明文強制，但若學校未協助申請，可能引發家長不滿及投訴。

全教產質疑，客家幣是客委會推動客語政策的獎勵措施，應由主管機關建立直接申領機制，而非要求學校充當造冊、審核及領券協助窗口。有教師致電客委會詢問相關作業，得到的回應是「學校造冊才能確定學生有選修」。客委會雖提供每校至多4份、每份500元客家幣作為行政填報獎勵，但全教產認為，這無法合理化學校額外投入的人力、時間與行政責任，尤其偏鄉及小型學校行政人力原本就不足，額外業務將進一步加重負擔。

全教產指出，中央各部會長期透過發函縣市教育局處，再由教育局處轉交學校的方式推動政策，並要求學校「務必配合辦理」，這種層層下達、向下轉嫁責任的行政文化，是校園行政減量難以落實的原因，「學校究竟是教育機構，還是中央各部會的行政派出所？」

此外，客家幣採電子郵件寄送QR Code，後續須透過金融機構App或行動支付領券，不另發紙本。全教產表示，申領對象多為未成年學生，家長數位操作能力不一，若發生電子郵件填寫錯誤、漏信或數位券匣操作困難等情況，學校勢必得承擔家長詢問及協助處理的壓力。

全教產認為，真正有效的語言推廣，應投入經費培育師資、提高鐘點費、優化課程資源及營造生活語言環境，而非讓行政人員將大量時間花在消費券名冊與系統填報上。

全教產要求客委會立即撤回由學校承擔「客家幣2.0」造冊與申報作業，改由客委會辦理學生或家長直接申領、資格查核及專責客服機制，並保障符合資格者不因申領方式調整而喪失權益。同時，要求行政院全面檢討跨部會業務轉嫁校園的行政慣例，教育部也應建立非教育本務事項的公文審查與分流機制。

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