亞大創辦人 獲一等教育專業獎章

中亞聯大創辦人蔡長海十七日獲教育部頒給「一等教育專業獎章」，肯定他四十餘年深耕教育的卓越貢獻。蔡長海說，中國醫藥大學與亞洲大學不能只滿足於達到標準，而是要朝國際一流大學邁進，培育更多院士級學者，進一步挑戰諾貝爾獎。

他勉勵研究團隊勇於創新，並說「我的責任就是支持大家」。亞大校長蔡進發表示，蔡創辦人四十餘年來秉持教育初心，以卓越的遠見與行動力，打造結合高等教育、智慧醫療、生醫科技與產業創新的發展體系，為亞大奠定國際化與跨領域研究的堅實基礎。

頒贈典禮在中國醫藥大學水湳總校區舉行。教育部長鄭英耀致詞表示，一等教育專業獎章不僅表彰蔡長海個人的卓越成就，更肯定他長年投入教育、推動台灣高等教育進步的貢獻。他形容，蔡長海具有勇於挑戰的冒險精神、超越當下的想像力與前瞻視野，尤其是具備將理念付諸實踐的堅強執行力，是一位「兼具思想與行動的教育實踐家」。

蔡長海說，這個榮譽不屬於個人，而是中醫大、亞大及醫療體系所有同仁共同努力的成果。他感謝家人長年來的理解與支持。他出生於嘉義布袋的小漁村，是台灣的教育給了他翻轉人生、戰勝逆境的機會。他感謝中國醫藥大學的培育，四十多年來，雖身分轉變，但回饋母校與教育的初衷始終沒變。

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